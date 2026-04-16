Conducerea Rapidului, COMUNICAT în privința lui Costel Gâlcă

Rapid a anunţat că antrenorul Costel Gâlcă rămâne la echipă, după ce în ultimul timp au apărut zvonuri privind înlocuirea sa din cauza rezultatelor modeste.

Rapid are o victorie, un egal și două înfrângeri în primele patru etape ale play-off-ului și e pe locul trei în clasament, la șapte puncte de liderul U Cluj.

Gâlcă a semnat cu Rapid în vara trecută, are contract până la 30 iunie 2027 și obiectivul pentru acest sezon e calificarea în cupele europene.

Conducerea Rapidului, comunicat în privința antrenorului Costel Gâlcă

„În urma speculațiilor apărute recent în spațiul public privind o posibilă schimbare la nivelul băncii tehnice, FC Rapid își reafirmă în mod ferm susținerea pentru antrenorul principal, Constantin Gâlcă. La nivel decizional, nu a existat și nu există nicio discuție legată de o eventuală înlocuire a staffului tehnic, iar toate informațiile vehiculate în acest sens sunt complet nefondate. Clubul nu poartă și nu a purtat până la acest moment nicio discuție privind o schimbare pe banca tehnică.

Echipa noastră este angrenată în lupta pentru îndeplinirea obiectivelor asumate pentru acest sezon, iar evaluările se vor face exclusiv la finalul competiției, într-un cadru profesionist și responsabil, așa cum este normal.

Poziția exprimată public de către președintele și acționarul clubului, Victor Angelescu, este poziția oficială și unică a FC Rapid, asumată la nivelul întregii conduceri. În încheiere, dorim să precizăm că întreg clubul este concentrat exclusiv pe finalul de sezon, pe performanță și pe atingerea obiectivului sportiv stabilit, alături de actualul staff tehnic și de jucători” e comunicatul celor de la Rapid.