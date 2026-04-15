Alex Dobre, „urecheat” pentru atitudinea avută după Rapid – FC Argeș. Cine spune că „nu se pune problema să îl mai lași să joace”

Căpitanul Rapidului a fost, din nou, printre cei mai slabi jucători de pe teren în partida cu FC Argeș, de luni, a 5-a din play-off. La finalul meciului, nemulțumit pentru schimbare, Alex Dobre și-a criticat antrenorul și a pus sub semnul îndoielii tactica lui Costel Gâlcă.

Pentru acest lucru, dar și urmare a atitudinii avute în teren, un fost mare antrenor a intervenit categoric. Acesta consideră că „nu se pune problema să îl mai lași să joace”.

Dobre: „Tactica nu mă pune să joc 100% pe calitățile mele”

După o oră de joc, Gâlcă l-a schimbat pe Dobre. În momentul în care se îndrepta spre locul său de pe banca de rezerve, căpitanul „feroviarilor” a refuzat să dea mâna cu restul colegilor, fiind extrem de nervos.

La interviul de după meci, internaționalul din Giulești l-a criticat pe Gâlcă, spunând că din vina lui nu joacă el bine.

„Mă pregătesc în fiecare săptămână, încerc să scot maximum. Probabil că tactica nu mă pune să joc 100% pe calitățile mele, cum o făceam la început. De-asta performanța e mai slabă decât de obicei”, a spus Dobre. Aflând acest lucru, Costel Gâlcă a răspuns prompt: „Să vină să-mi spună, dacă nu se adaptează”.

Andone: „Îl pun pe bancă”

Subiectul a fost comentat și de Ioan Andone. Unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria Ligii 1, „Fălcosul” este de părere că Alex Dobre nu mai merită să joace pentru Rapid.

„Îl pun pe bancă! Nici nu se pune problema să îl mai lași să joace, dacă vorbește în halul în care vorbește! Să îi mai dai și banderola… Poate să mai intre câte 15 minute, atât!”, a transmis Andone.

Referitor la jocul Rapidului, fostul tehnician din Grant crede că lotul echipei nu se exprimă la adevărata valoare.

„La Rapid, o să vorbesc despre meciul cu U Cluj, pe el l-am văzut. Repriza a doua a fost dezastru pe partea stângă. Degeaba au schimbat. Putea să fie scorul mult mai mare, a fost dezastru acolo. La Rapid e o problemă – construcția asta lentă. Mie mi se pare că ai jucători la Rapid. Fac comparație cu perioada în care a fost Bergodi. Mi se pare că ceva nu e în regulă, nu știu ce”, a spus Ioan Andone, la Digi Sport.

În ceea ce-l privește pe Gâlcă, „Fălcosul” crede că acesta nu va pleca în vară: „Eu cred că ar trebui să rămână, am o părere foarte bună despre Costel. Are și el o responsabilitate. Dar nu știu cine e pe lângă el, cine discută. Trebuie să vină acționarul, directorul sportiv. Să îi scoți la o masă… deși nu merită. Asta Costel trebuie să hotărască”.

Marius Bilașco lasă CFR Cluj pentru Giulești! „Regăsesc Rapidul mai organizat”

Se „îngroașă” gluma în Superliga de fotbal! Universitatea Cluj, tot mai aproape de a fi campioană