Antrenorul celor de la Rapid, Costel Gâlcă, a spus înaintea meciului cu Farul din etapa 12 a Superligii că urmează o perioadă grea pentru echipa sa din cauza problemelor de lot.

Rapid joacă sâmbătă cu Farul de la ora 20:30 pe stadionul Giulești. Meciul e în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Echipa antrenată de Costel Gâlcă e locul trei, cu 22 de puncte, iar Farul e pe locul opt, cu 15 puncte.

Costel Gâlcă are probleme de lot la Rapid. „O să vină o perioadă mai grea pentru noi”

„O să vină o perioadă mai grea pentru noi, pentru că nu avem toți jucătorii la dispoziție, unii sunt accidentați, apoi vine și Cupa României, care este o competiție importantă pentru noi și ne dorim să o câștigăm. Să vedem cum vom ieși din aceste meciuri, pentru că nu va fi ușor. Nu am noutăți legate de accidentări, sunt cei trei, Drilon (Hazrollaj), Ciobotariu și cu Borza. Borza s-a operat și, din câte știu, poate reveni în 4-6 săptămâni, dar nu cred că atunci va fi gata să intre”, a declarat Costel Gâlcă.

Din punctul meu de vedere trebuie să facem un meci perfect, atât ofensiv, cât și defensiv, pentru că Farul este o echipă agresivă care caută profunzimea de fiecare dată când are mingea. Trebuie să fim totodată și inspirați în fața porții. Cele mai importante sunt cele trei puncte, să facem un joc bun și să ne bucurăm toți după meci. Punctele sunt importante, având în vedere că în partea de sus clasamentul este destul de strâns – Costel Gâlcă

Antrenorul Rapidului a vorbit și despre Jayson Papeau, care a jucat la Rapid și acum a semnat cu Unirea Slobozia: „Jucători sunt mulți în acest moment liberi și mulți care își doresc să vină, dar, după cum știți, nu mai avem niciun loc”.