Papeau și Luckassen revin în Superliga! Cu ce echipe au semnat

Jayson Papeau, care a evoluat până sezonul trecut la Rapid București, s-a întors în Superliga de fotbal a României și a semnat un contract cu formația Unirea Slobozia, au anunțat, miercuri, reprezentanții clubului ialomițean pe pagina oficială de Facebook.

Francezul, foarte iubit în Giulești, a evoluat de-a lungul carierei pentru Chambly Oise, Amiens, Warta Poznan, Sainte-Genevieve, Rapid și Al-Markhiya.

Papeau și Luckassen revin în Superliga! Cu ce echipă au semnat

„Bine ai venit, Jayson Papeau! Jayson Papeau, în vârstă de 29 de ani, a semnat un contract valabil până la sfârșitul sezonului cu #echipaialomițenilor! Odată cu venirea francezului, lotul de 21 de jucători pentru acest sezon este complet!”, spun oficialii clubului din Slobozia.

Ultima oară, în România, Jayson Papeau a jucat în 66 de meciuri unde a avut 7 goluri și 7 pase decisive pentru Rapid, club unde a fost legitimat din 2022 până în 2024, când s-a transferat la formația qatariană din liga secundă Al-Markhiya.

FC Argeş a anunţat, luni seară, că şi-a întărit atacul cu olandezul Kevin Brobbey, cunoscut drept Luckassen, jucător în vârstă de 32 de ani. Crescut la juniorii lui AZ Alkmaar, Kevin a debutat în fotbalul mare la Ross County, în prima ligă scoţiană. Apoi, s-a transferat la Slovan Liberec, unde a evoluat timp de trei ani.

După experienţe la St. Polten (Austria), Northampton (Anglia) şi Almere Omniworld (Olanda), atacantul născut la Eindhoven a ajuns în România. Kevin a mers împrumut la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. Au mai urmat apoi experienţe la Rapid şi UTA, pentru ca în 2024 să meargă în Arabia Saudită la Al-Batin. Ulterior s-a transferat la Gloria Buzău, reuşind să marcheze 5 goluri în 11 partide.

În palmares, Brobbey are o Cupă a Olandei, cu Alkmaar, o Cupă a României, cu Sepsi, o Cupă şi o Supercupă a Cehiei, cu Liberec.