În Thailanda se organizează în aceste zile Campionatul Mondial de volei feminin, la senioare. Cristina Pîrv, cea mai valoroasă voleibalistă a României din toate timpurile, este și ea prezentă la această competiție, în calitate de reprezentant al Federației Internaționale de Volei, ca și delegat tehnic.

„Practic aici aș putea spune că sunt prezente la acest Mondial cele mai puternice reprezentative din lume. Este o competiție de top. Da, eu am calitatea de delegat tehnic, deci un fel de responsabil din partea federației internaționale”, a declarat Cristina Pîrv, un nume uriaș în voleiul mondial.

Cristina Pîrv dă ora exactă în voleiul feminin mondial. Ce rol are la Campionatul Mondial

Chiar dacă s-a scurs destul de mult timp de la retragerea ei din activitatea competițională, lumea voleiului mondial continuă să o aprecieze pe Cristina Pîrv. „Am fost primită excepțional e bine în Thailanda. Condițiile puse la dispoziție de către organizatori sunt ireproșabile. De la cazare, masă, săli de antrenamente. Absolut tot. Personal am acordat foarte multe autografe, am făcut foarte multe selfi-uri. Dar dincolo de aceste momente frumoase trebuie să spun că volumul de muncă la un Campionat Mondial este unul foarte mare.De dimineață și pâ seara târziu stăm în sala de competiții. Am apucat să ieșim cu o parte dintre gazdele noastre la o cofetărie. În rest nimic. Am văzut orașul doar din mașină”, a mai spus Cristina Pîrv.

Chiar dacă programul este unul infernal, Cristina își găsește timp ca în fiecare zi, de dimineață, să meargă la sala de fitness a hotelului pentru face mișcare. „Tot timpul fac sport acasă. De întreținere. Este deja un mod de viață pentru mine. Nu pot sta fără a face mișcare”, a mai declarat, care a dezvăluit că singura problemă cu care se confruntă în Thailanda este legată de umiditate: „Umiditatea este foarte ridicată aici. Când ieși din hotel, în doar câteva minute, hainele se umezesc. Este destul de greu să te obișnuiești cu acest lucru”.