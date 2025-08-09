Prima pagină » Sport » Secretele antrenorului care a CALIFICAT România la Europenele de volei

Secretele antrenorului care a CALIFICAT România la Europenele de volei

09 aug. 2025, 12:11, Sport
Secretele antrenorului care a CALIFICAT România la Europenele de volei

Selecționerul spaniol Guillermo Naranjo Hernandez este la a doua calificare consecutivă la turneul final cu tricolorele.

Naționala feminină de volei a României s-a calificat pentru a 28-a oară la turneul final al Campionatului European. Totul a devenit oficial odată cu victoria cu 3-1 obținută la Blaj, în fața Croației.

Este cea de-a doua calificare consecutivă la turneul final obținută de naționala noastră sub conducerea antrenorului spaniol Guillermo Naranjo Hernandez. Un selecționer care vorbește cu naturalețe, umor și sinceritate despre atmosfera din lot, despre ritualurile staff-ului și, desigur, despre pasiunea sa, cafeaua turcească.

Secretele antrenorului care a dus România la Europenele de volei

„Se vede că e o atmosferă foarte bună între fete și că au o relație de prietenie foarte frumoasă, se vede clar. În alte locuri, e mai mult ca un job. Ca o muncă. Iar aici se vede că e vorba de prietenie, e o atmosferă bună între ele, și indiferent de ce se întâmplă pe teren, după meci ele sunt bine”, a declarat Guillermo Naranjo Hernandez, selecționer România.

Obsedat de muncă, selecționerul spaniol al naționalei României nu are prea „plăceri vinovate” în timpul cantonamentelor sau turneelor. Timpul e limitat, iar analiza următorului meci începe imediat după fluierul final. Dar există totuși ceva care e o adevărată religie pentru el: „Cafeaua e obligatorie. În staff ultima oară am cumpărat 100 de cafele și ne-am gândit că ne ajung până la finalul sezonului și pentru națională când ne întoarcem. Și acum trebuie să mai cumpărăm 200, pentru că staff-ul e mare”.

După ce a antrenat un an și jumătate la Galatasaray, antrenorul spaniol spune că a fost cucerit de cafeaua turcească. Un motiv ar fi și că seamănă cu cea grecească, de care se îndrăgostise în cei 4 ani de antrenorat în Grecia. „Îmi place cafeaua turcească. Turcească, medie, cu zahăr mediu. Pentru că seamănă și cu cea din Grecia. Când eram în Grecia, am lucrat 4 ani acolo, și aveau și ei cafeaua elenă. E cam la fel, și eram și acolo îndrăgostit de cafeaua lor. Nu știu dacă funcționează și mă ține treaz… Nu știu exact ce face, doar știu că trebuie să o beau”, a mai spus el.

Ca orice antrenor care se respectă, Guillermo Naranjo nu uită de propriul corp. Înoată și merge la sală de câteva ori pe săptămână: „Când eram la Blaj, în timpul campionatului, obișnuiam să înot de trei ori pe săptămână și făceam și sală normal, de două-trei ori. Dar fetele sigur mă bat. Sunt mai puternice decât mine”.

De obicei sunt mai relaxat la antrenamente și mai exigent în timpul meciurilor. La antrenamente e mai liber, trebuie să joci fără stres, să dai totul, să te exprimi. Dar în meciuri avem un plan clar, și dacă nu-l urmăm, atunci devin foarte exigent…Se întâmplă unele lucruri pe teren care mă fac să râd, dar nu vreau să pară că râd de ele. Doar că acțiunea în sine e amuzantă. De exemplu, un serviciu pe sub fileu sau ceva de genul. Dar trebuie să-mi păstrez calmul, pentru că jocul continuă – Guillermo Naranjo Hernandez, selecționer România

A 28-a oară la Campionatul European

Naționala feminină de volei a României s-a calificat pentru a 28-a oară la un turneu final de Campionat European. Biletele pentru ediția care va avea loc în 2026, în 21 august – 6 septembrie, în Turcia, Azerbaidjan, Cehia și Suedia, au fost obținute în urma victoriei cu 3-1 (22-25, 25-21, 26-24, 25-18) în fața Croației.

A fost a treia victorie din patru meciuri disputate în Grupa G de calificarea (au mai fost două victorii cu 3-0 în fața Kosovo și un 0-3 în Croația).

Meciul de miercuri, de la Blaj, a fost ultimul al unui sezon internațional extrem de fructuos pentru naționala feminine a României. Jucătoarele antrenate de selecționerul Guillermo Naranjo Hernandez au cucerit în această vară și medaliile de bronz ale Golden League, o premieră în istoria voleiului românesc.

Chiar dacă pentru naționala feminină sezonul s-a încheiat, pentru cea masculină greul abia acum urmează, tricolorii antrenați de Sergiu Stancu urmând să joace, la mijlocul lunii septembrie la Campionatul Mondial. O competiție la care vor fi prezenți după o pauză de 43 de ani.

Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
Cancan.ro
Concurenta de la Insula Iubirii care a făcut 4 ani de închisoare în Penitenciarul Gherla. Producătorii Antena 1 au ascuns acest lucru
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Zilele când moartea a coborât din cer. Povestea cumplită a unui atac fără precedent în istoria umanității
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Cancan.ro
S-a aflat tot adevărul! Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu. Alți politicieni au avut de suferit din cauza lui
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
StirileKanalD
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
S-a născut „cel mai BĂTRÂN BEBELUȘ” din lume. Cu câți ani este mai mic decât părinții săi?
Capital.ro
S-a stins un mare actor. A fost cunoscut pentru performanțele sale memorabile pe scenă, film și televiziune
Evz.ro
CFR, pericol public. Două copile, rănite în trenul companiei de stat
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
FOTO Fiul lui Mihai Leu a avut un accident în raliul creat în memoria tatălui său. Mașina campionului a fost distrusă
RadioImpuls
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Carl Jung explică de ce anumiți oameni te enervează. Iritarea față de alții este un semn din subconștient
METEO Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cum nu prea a mai fost, în România. Ce se întâmplă în București
14:43
Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cum nu prea a mai fost, în România. Ce se întâmplă în București
ACTUALITATE Câte ore de somn îți trebuie, de fapt, în funcție de vârstă
14:37
Câte ore de somn îți trebuie, de fapt, în funcție de vârstă
ULTIMA ORĂ Sebastian Burduja, preşedinte PNL Bucureşti, SEMNAL direct pentru alegerile la Primăria Capitalei: „Suntem condamnați să facem asta și pe mai departe”
14:36
Sebastian Burduja, preşedinte PNL Bucureşti, SEMNAL direct pentru alegerile la Primăria Capitalei: „Suntem condamnați să facem asta și pe mai departe”
ACTUALITATE Cu ce poți curăța mașina de spălat rufe pentru a prelungi viața aparatului electrocasnic. Cum scapi de mirosurile neplăcute din cuvă
14:31
Cu ce poți curăța mașina de spălat rufe pentru a prelungi viața aparatului electrocasnic. Cum scapi de mirosurile neplăcute din cuvă
EXTERNE Volodimir Zelenski reacționează după anunțul întâlnirii istorice dintre Trump și Putin de pe 15 august și spune că Ucraina nu va ceda teritorii
14:25
Volodimir Zelenski reacționează după anunțul întâlnirii istorice dintre Trump și Putin de pe 15 august și spune că Ucraina nu va ceda teritorii
FOTO Jurnaliștii nu mor, doar obosesc… Zbor lin spre stele, Lucia!
13:59
Jurnaliștii nu mor, doar obosesc… Zbor lin spre stele, Lucia!