CSO Voluntari a câștigat Supercupa României la VOLEI feminin

13 oct. 2025, 21:41, Sport
CSO Voluntari devine o adevărată specialistă a Supercupei României la volei, trofeu pe care și l-a adjudecat pentru a doua oară consecutiv. În finală, fetele de la Voluntari au învins cu scorul de 3-1 pe Volei Alba Blaj, chiar la Blaj.

În primul meci al sezonului la volei, CSO Voluntari și-a luat o revanșă strălucită în fața rivalelor de la Volei Alba Blaj, care le învinseseră anul trecut atât în finala campionatului, cât și în ultimul act al Cupei României. Pentru ca victoria să fie mai dulce, succesul din Supercupă a venit chiar în sala din Blaj.

„Cu siguranță e mai dulce victoria și e mai dulce și pentru că am jucat la ele acasă. Ele au avut publicul de partea lor și le-am dorit să arătăm că, indiferent de situații, putem să reușim. Am muncit foarte mult, dar nu ne oprim aici”, a declarat Iarina Axinte, jucătoare CSO Voluntari.

În fața unei echipe puternice precum Blajul, secretul victoriei nu putea fi decât un meci perfect făcut de fetele de la Voluntari, iar acest lucru a fost subliniat și de ridicătoarea formației, Iarina Axinte: „Cu siguranță a fost dorința foarte mare. Nici o minge nu am lăsat-o să cadă fără să încercăm să o ridicăm. Și faptul că suntem o echipă și reușim să ne ajutăm în teren, chiar dacă poate pare prematur, deja ne simțim una pe alta și cu siguranță o să jucăm din ce în ce mai bine în continuare”.

Georgiana Popa, debut cu victorie la Voluntari

Sosită în această vară de la CSM Lugoj, Georgiana Popa a fost una dintre jucătoarele cheie ale victoriei de la Blaj. Pentru ea, meciul a fost unul cu o încărcătură specială, pentru că acum doi ani, tot în finala Supercupei, pe când juca la Lugoj, a suferit o accidentare foarte gravă. „A fost un meci perfect, s-a simțit foarte bine totul pe teren, pentru că am muncit foarte mult și ne-am dorit foarte mult ca să câștigăm”, a declarat Georgiana Popa.

Aflată la prima experiență în afara orașului natal, ea spune că s-a acomodat perfect cu noul său club: „M-am acomodat foarte repede și mă simt ca și cum aș fi acasă. Mă simt foarte bine și conducerea mi-a acordat tot ce este mai bun”.

Programarea campionatului face ca duelul dintre CSO Voluntari și Volei Alba Blaj să aibă un nou episod chiar în acest weekend, când cele două mari rivale se vor întâlni din nou, de data aceasta în prima etapă a Diviziei A1.

CSO Voluntari are în palmares două Supercupe, cucerite în 2024 și 2025. Volei Alba Blaj rămâne tot cu două trofee în această competiție, cucerite în 2021 și 2023.

Mediafax
