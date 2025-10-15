Prima pagină » Sport » CSO Voluntari și U BT Cluj, rezultate bune în Europa la BASCHET! Victorie categorică pentru ilfoveni

CSO Voluntari și U BT Cluj, rezultate bune în Europa la BASCHET! Victorie categorică pentru ilfoveni

15 oct. 2025, 12:03, Sport
CSO Voluntari și U BT Cluj, rezultate bune în Europa la BASCHET! Victorie categorică pentru ilfoveni

Echipa de baschet masculin CSO Voluntari, deținătoarea trofeului, a trecut de o manieră categorică de echipa croată Alkar Sinj, cu scorul de 92-72 (25-10, 25-27, 31-26, 11-9), marți seara, pe teren propriu, în Liga Nord-Europeană de baschet masculin (ENBL).

Gruparea ilfoveană a obținut a doua victorie consecutivă, la capătul unui meci pe care l-a dominat autoritar.

CSO Voluntari și U BT Cluj, rezultate bune în Europa la baschet! Victorie categorică pentru ilfoveni

CSO Voluntari a câştigat în premieră trofeul ENBL în stagiunea trecută.

Dan Ioan i-a trimis pe parchet încă din startul meciului pe Sacar Anim, Mouhamed Barro, Mike Caffey, Tudor Gîrbea și Laszlo Polyak. De partea cealaltă, Damir Milacic a început cu Jonathan Cisse, Deantoni Gordon, Fabian Sisko, Mirko Jukic și Mario Kresic.

Solomon Devin Young a fost cel mai bun om al croaților, cu 19 puncte și 9 recuperări. De a CSO Voluntari s-au mai remarcat Lee Edward Skinner, 16 p, 3 pase decisive, Sacar Kofi Assante Anim, 15 p, 5 rec, 3 pd, Giordan Lee Watson,14 p, 4 rec.

De la Alkar s-au evidențiat Jonathan Cisse, 21 p, 5 pd, și Deantoni Gordon, 15 p.

Donar Groningen ocupă primul loc, cu 5 puncte (3 jocuri), urmată de CSO Voluntari, 4 p (2 j), Sigal Prishtina, 4 p (2 j), TalTech/Alexela Tallinn, 4 p (3 j), etc.

CSO Voluntari va juca următorul meci în deplasare, cu echipa austriacă Hefte Helfen Bulls Kapfenberg, pe 22 octombrie.

Din grupa 1 mai fac parte echipele Donar Groningen (Olanda), Bristol Flyers (Marea Britanie), Syntainics MBC (Germania), Valmiera (Letonia) şi TalTech/Alexela (Estonia).

  • În stagiunea 2025-2026, ENBL a pornit cu 27 de echipe la start, împărțite în trei grupe, iar meciurile se vor juca până în 11 februarie 2026. În optimi se califică în play-off, care va avea loc în sistem eliminatoriu, între 4-12 martie, urmat sferturile de finală, care se vor disputa în sistemul ”cel mai bun din trei meciuri”, între 17 martie – 2 aprilie

Și U BT Cluj merge bine în cupele europene

Campioana U BT Cluj a obţinut victoria sâmbătă, în deplasare, cu formaţia slovenă KK Krka Novo mesto, scor 85-83 (40-36, 77-77), după prelungiri, în primul meci din Liga Adriatică pentru o echipă din România. U BT Cluj joacă şi în BKT EuroCup, a doua competiție valorică a Europei.

Mediafax
Val de cutremure în această dimineață în România: Vrancea, Satu Mare și Marea Neagră
Digi24
VIDEO Incident șocant în Brăila. Un elev de 12 ani ar fi fost bătut în plină stradă de tatăl unui coleg de clasă
Cancan.ro
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Mediafax
Cutremur neobișnuit cu magnitudinea 4 în Satu Mare
Click
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere”
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Cancan.ro
Momente de groază la bordul unui avion Ryanair, chiar în momentul decolării! Cei 160 pasageri au fost evacuați de urgență
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
observatornews.ro
Prima operațiune cu drone la Sintești, satul ilfovean devenit fenomen pentru mafia deșeurilor ilegale
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Noi reguli pentru şoferi. MAI propune modificări majore la Codul Rutier
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Descopera.ro
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Capital.ro
România e în doliu. S-a stins un mare jurnalist. A fost un nume emblematic: Un om absolut minunat, o enciclopedie
Evz.ro
Diana Șoșoacă, atac la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Ce i-a propus să facă
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
Stirile Kanal D
„Voia șase copii și uterul soției intact!” Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța, care a decedat la scurt timp după naștere: „Nu e vina medicilor, ci a soțului”
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
VIDEO Un nou atac la adresa lui Jador. Modul în care a fost ironizat e DE NECREZUT: "Zici că ești Hannah Montana". Gestul lui Lele i-a lăsat mască pe fani, observând un detaliu JENANT: "Pe bune?". Ce a putut să facă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să mai încercăm altceva!
Descopera.ro
Cât de eficiente sunt, de fapt, vitaminele din farmacie?
ECONOMIE Definiția incompetenței vine de la ministrul Fondurilor UE. Avem bani europeni, dar nu știm să-i cheltuim
13:15
Definiția incompetenței vine de la ministrul Fondurilor UE. Avem bani europeni, dar nu știm să-i cheltuim
ACTUALITATE Cum ajung să fie furați turiștii români în Istanbul. Metoda folosită de hoți pe victimele lor: „Vin cu rochițe sau pijamale, le pun în fața ta”
12:59
Cum ajung să fie furați turiștii români în Istanbul. Metoda folosită de hoți pe victimele lor: „Vin cu rochițe sau pijamale, le pun în fața ta”
HOROSCOP Singura zodie din horoscop care nu se înțelege cu nimeni. De ce este considerată cea mai dificilă din zodiac
12:53
Singura zodie din horoscop care nu se înțelege cu nimeni. De ce este considerată cea mai dificilă din zodiac
VIDEO EXCLUSIV Marea MOBILIZARE a rezerviștilor, un adevărat FIASCO. Gândul a filmat în EXCLUSIVITATE la poarta unei unități militare din Ilfov. Rezerviștii chemați de ministrul Apărării, total descumpăniți: „Eu mai știu să trag cu arma, dar nu mai văd cu un ochi. Ne cheamă Moșteanu bolnavi, el nu știe să se lege la șiret”
12:42
Marea MOBILIZARE a rezerviștilor, un adevărat FIASCO. Gândul a filmat în EXCLUSIVITATE la poarta unei unități militare din Ilfov. Rezerviștii chemați de ministrul Apărării, total descumpăniți: „Eu mai știu să trag cu arma, dar nu mai văd cu un ochi. Ne cheamă Moșteanu bolnavi, el nu știe să se lege la șiret”
EXTERNE Israelul acuză Hamas că a ÎNCURCAT cadavre. Autoritățile spun că unul dintre trupurile predate marți nu este al niciunui ostatic
12:42
Israelul acuză Hamas că a ÎNCURCAT cadavre. Autoritățile spun că unul dintre trupurile predate marți nu este al niciunui ostatic
INTERVIU EXCLUSIV Claudiu Manda, propunerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de secretar general al PSD, în exclusivitate pentru Gândul: „Credem în muncă, familie, tradiții, solidaritate și respect”
12:39
Claudiu Manda, propunerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de secretar general al PSD, în exclusivitate pentru Gândul: „Credem în muncă, familie, tradiții, solidaritate și respect”