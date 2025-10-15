Echipa de baschet masculin CSO Voluntari, deținătoarea trofeului, a trecut de o manieră categorică de echipa croată Alkar Sinj, cu scorul de 92-72 (25-10, 25-27, 31-26, 11-9), marți seara, pe teren propriu, în Liga Nord-Europeană de baschet masculin (ENBL).

Gruparea ilfoveană a obținut a doua victorie consecutivă, la capătul unui meci pe care l-a dominat autoritar.

CSO Voluntari și U BT Cluj, rezultate bune în Europa la baschet! Victorie categorică pentru ilfoveni

CSO Voluntari a câştigat în premieră trofeul ENBL în stagiunea trecută.

Dan Ioan i-a trimis pe parchet încă din startul meciului pe Sacar Anim, Mouhamed Barro, Mike Caffey, Tudor Gîrbea și Laszlo Polyak. De partea cealaltă, Damir Milacic a început cu Jonathan Cisse, Deantoni Gordon, Fabian Sisko, Mirko Jukic și Mario Kresic.

Solomon Devin Young a fost cel mai bun om al croaților, cu 19 puncte și 9 recuperări. De a CSO Voluntari s-au mai remarcat Lee Edward Skinner, 16 p, 3 pase decisive, Sacar Kofi Assante Anim, 15 p, 5 rec, 3 pd, Giordan Lee Watson,14 p, 4 rec.

De la Alkar s-au evidențiat Jonathan Cisse, 21 p, 5 pd, și Deantoni Gordon, 15 p.

Donar Groningen ocupă primul loc, cu 5 puncte (3 jocuri), urmată de CSO Voluntari, 4 p (2 j), Sigal Prishtina, 4 p (2 j), TalTech/Alexela Tallinn, 4 p (3 j), etc.

CSO Voluntari va juca următorul meci în deplasare, cu echipa austriacă Hefte Helfen Bulls Kapfenberg, pe 22 octombrie.

Din grupa 1 mai fac parte echipele Donar Groningen (Olanda), Bristol Flyers (Marea Britanie), Syntainics MBC (Germania), Valmiera (Letonia) şi TalTech/Alexela (Estonia).

În stagiunea 2025-2026, ENBL a pornit cu 27 de echipe la start, împărțite în trei grupe, iar meciurile se vor juca pân ă în 11 februarie 2026. În optimi se calific ă în play-off, care va avea loc în sistem eliminatoriu, între 4-12 martie, urmat sferturile de final ă, care se vor disputa în sistemul ”cel mai bun din trei meciuri”, între 17 martie – 2 aprilie

Și U BT Cluj merge bine î n cupele europene

Campioana U BT Cluj a obţinut victoria sâmbătă, în deplasare, cu formaţia slovenă KK Krka Novo mesto, scor 85-83 (40-36, 77-77), după prelungiri, în primul meci din Liga Adriatică pentru o echipă din România. U BT Cluj joacă şi în BKT EuroCup, a doua competiție valorică a Europei.