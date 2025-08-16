Cum a ajuns fostul atacant al lui Dinamo la UTA. „L-am vrut într-o combinație mai mare”

Adrian Mihalcea, antrenorul de la UTA, a spus cum l-a adus pe Hakim Abdallah la UTA. Atacantul care a jucat la Dinamo a fost dorit la formația din Arad din iarnă, când era încă jucătorul „câinilor”.

Cum a fost Dinamo – UTA 1-1, meciul în care Hakim Abdallah a marcat primul său gol pentru arădeni.

Cum a ajuns fostul atacant al lui Dinamo la UTA. A marcat primul său gol pentru echipa din Arad chiar în meciul cu „câinii”. „L-am vrut într-o combinație mai mare”

„Dintr-o astfel de oportunitate a lor am luat gol. Pe final, au rămas în 9 și apoi în 8 oameni de câmp, dar și noi am pierdut din luciditate. Orice contraatac al lor devenea periculos. Am încercat să venim cu centrări. Sunt mulțumit, continuăm seria.

Luăm un punct pe un teren pe care campioana a pierdut acum o săptămână. Nu m-am bazat pe nimic când am spus că va fi egal, știu ce tip de jucători am. Dacă m-ai fi întrebat la pauză, ți-aș fi spus că putem câștiga. E la fel de bine și egalul.

Pe Abdallah am vrut să îl iau în iarnă, într-o combinație mai mare, la Slobozia. Nici nu aveam bani. E singurul jucător care era sub contract cu care am vorbit, vă spun acum. El s-a simțit bine la Dinamo, nu a avut niciun moment în care să vrea să se răzbune. E un profesionist, de astfel de jucători avem nevoie ca să tindem spre mai mult.

Ne aflăm într-o poziție care ne obligă să ne menținem. Și va veni presiunea, de la meci la meci. UTA are un joc bun, dar nu pe parcursul meciului. Are un public care ne-a încurajat și când eram conduși cu 3-0 și am egalat. Rezultatele pozitive vă dau încredere. Avem o stabilitate care nu oferă posibilitatea să jucăm foarte bine.

M-aș bucura pentru Padula dacă ar fi convocat la națională. Pe mine mă bucură faptul că e în creștere de formă.

Nu știu ce înseamnă asta (n.r. concordatul preventiv), sunt doar antrenor. Sper să nu afecteze echipa. Suntem cu banii la zi. Mă depășesc lucrurile administrative, birocratice. Eu voi antrena echipa în aceleași condiții. Vom vedea când nu va mai depinde de mine. Mai mult, nu știu ce să zic”, a spus Adrian Mihalcea, la Prima Sport.