Prima pagină » Sport » Dinamo – UTA, 1-1. Gazdele au terminat meciul în nouă jucători. Zeljko Kopic cere transferuri

16 aug. 2025, 08:56, Sport
UTA a terminat la egalitate, 1-1, meciul cu Dinamo din etapa a şasea din Superliga. Gazdele au avut doi jucători eliminaţi, pe Georgi Milanov – minutul 84 și Cristian Mihai – minutul 90+1.

Au marcat Mamoudou Karamoko (59), respectiv Hakim Abdallah (33). UTA e pe locul doi, cu 12 puncte, iar Dinamo e pe 6, cu 9 puncte.

Au jucat echipele:

DINAMO: Epassy – Ikoko, K. Boateng, Stoinov, Opruţ (Milanov 56) – Kyriakou (Cr. Mihai 46), Gnahore, C. Cîrjan – D. Armstrong (Paşcalău 90+4), Al. Pop (Karamoko 46) , Al. Musi (Caragea 79). ANTRENOR: Zeljko Kopic

UTA ARAD: D. Iliev – Ţuţu, Benga, Poulolo, Padula – Van Durmen, Ov. Popescu (Zsori 76) – V. Costache (Hrezdac 76), A. Roman (Luca Mihai 90), Tzionis (Alomerovic 83) – Hakim Abdallah. ANTRENOR: Adrian Mihalcea

Antrenorul lui Dinamo cere transferuri, având nevoie de trei – patru jucători pentru a completa lotul. „Prima repriză nu a fost bună. Fără forță, fără energie. E greu să te uiți la așa ceva. În repriza a doua am avut mai multă energie, mai multă calitate. În prima repriză am fost lenți. În repriza a doua am meritat mai mult decât acest gol. Simt cum muncesc jucătorii, simt energia de dinainte de meci. În repriza a doua am arătat că putem, că suntem pregătiți. Am adus mulți jucători în careul advers. Trebuie să jucăm așa tot meciul.

Cristi Mihai vreau să se adapteze la ce jucăm noi, să arate multă energie. În prima repriză am fost prea lenți, trebuie să schimbăm ceva. Am fost mulțumit de repriza a doua. În repriza a doua am vrut foarte mult, am dominat. Probabil că jucătorii și-au dorit puțin prea mult. Se mai întâmplă să ai și eliminați, e parte din fotbal.

Ne mai trebuie câțiva jucători. Mai avem nevoie de 3-4 jucători pentru a ne completa lotul. Toți vorbim aceeași limbă, toți știm că ne trebuie acești fotbaliști”, a declarat Zeljko Kopic, la Prima Sport.

Mediafax
