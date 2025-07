România trăiește clipe magice în volei. După ce băieții au ajuns pe locul 20 în lume, fetele au reușit să cucerească medaliile de bronz în Golden League. Adelina Ungureanu, cea mai bună marcatoare a României în acest sezon, revenită la națională după un an de coșmar, cauzat de o accidentare gravă la genunchi, a avut în permanență la acest turneu un obiect norocos.

„Este un pandantiv primit de la niște persoane de la Pinerolo care m-au susținut foarte mult în anii în care am jucat acolo și le mulțumesc pe această cale”, a spus Adelina Ungureanu.

În finala mică, în care România s-a impus cu scorul de 3-2 (17-25, 25-20, 21-25, 26-24, 15-13) în fața gazdei Final Four, Suedia, Adelina a făcut 30 de puncte, cele mai multe din formația noastră.

Cum a luat România bronz la volei

„Cu siguranță sunt obișnuită cu rolul de a avea responsabilitate și de a face multe puncte. Însă obiectivul principal este întotdeauna să ajut echipa. Câte puncte sunt, asta este, cu siguranță, important. Dar cel mai important lucru este să ajut echipa prin toate procedeele, nu doar prin atac sau serviciu sau blocaj”, a declarat Adelina Ungureanu.

„Poate o să pară puțin egoist ce spun, sunt foarte mulți oameni care m-au susținut pe parcursul accidentării, pe parcursul perioadei grele din viața mea pe care am avut-o în ultima perioadă din cauza accidentării grave. Dar eu sunt cea care a stat acolo în sală și a tras foarte mult să-și revină”, a mai afirmat Adelina.

Medalia de bronz a fost sărbătorită tot prin sport. „Am stat toate împreună, ne-am distrat, am jucat ping-pong. Am fost o echipă. Cum suntem și în teren, și în afară ne înțelegem foarte bine. Și cred că și ăsta este un lucru care ne ajută foarte mult. A câștigat Diana. Ea bate tot. Eu am fost finalista și Rodica”, a spus Iarina Axinte.

Pentru a ajunge la medaliile de bronz, jucătoarele au trecut printr-un adevărat coșmar, unde am pierdut cu 2-3 (25-10, 22-25, 12-25, 25-16, 9-15) în fața Ungariei, deși porneam ca favorite.

Obiectivul pentru Europenele din 2026 sunt sferturile de finală

Prestațiile foarte bune din acest sezon îi dau speranțe președintelui Federației Române de Volei, Adin Cojocaru, la un rezultat istoric la Campionatele Europene de anul viitor.

„Eu zic că trebuie să îndrăznim mai mult. Rezultatele ne ajută și la fete și la băieți. Cred că putem să vorbim despre primele opt. Cu băieții am intrat deja acolo. Cu fetele ar fi o premieră și-mi doresc să intram în primele opt”, a declarat Adin Cojocaru.

Pentru a ajunge la Europene, România mai are nevoie de o victorie în ultimele două meciuri din calificări, în Kosovo sau acasă, contra Croației.