Dan Petrescu a spus după victoria cu FC Lugano, 1-0, că elvețienii ar conduce în Superliga și că CFR Cluj a avut noroc în a învinge joi seara în manșa secundă a turului al doilea preliminar din Europa League. În prima manșă scorul a fost 0-0.

Sheriff Sinyan a marcat în minutul 96. CFR Cluj va juca în turul al treilea preliminar cu Sporting Braga.

Dan Petrescu, după ce CFR Cluj a învins Lugano. „Nu ar avea adversar în Superliga. Am avut noroc”

„A fost exact ce am zis înainte de meci, sacrificiu și să avem noroc. Fără noroc nu am fi putut, pentru că au fost două goluri anulate la limita la VAR, au dat și o bară. Ne-am creat și noi ocaziile noastre, dar e clar că am fost dominați. Cred că este cea mai bună echipă din Europa care a jucat aici. Am reușit o victorie, zic eu, extraordinară. Eu cred că Lugano nu ar avea adversar în campionatul românesc. Asta este realitatea, au o calitate incredibilă, valoarea lor este mult mai mare decât a noastră. Unii se așteptau să batem, dar eu sincer… La fotbal nu tot timpul câștigă cel care are ocaziile, ci ăla care bagă mingea în poartă. Am revenit la ceea ce îmi plăcea mie, 1-0 și gol din fază fixă”, a declarat Petrescu la Prima Sport.

„Jucătorii au fost eroi. Ei și-au dat viața, au dat tot ce au avut. La pauză le-am spus că dacă nu ținem de minge, va fi foarte greu să rezistăm. Nu am făcut greșeli mari în apărare, portarul a apărat bine… E o seară extraordinară pentru Cluj și pentru fanii lui CFR, care au fost foarte fericiți și astăzi ne-au ajutat foarte mult”, a mai afirmat antrenorul.

Au jucat echipele:

CFR Cluj: 89. Otto Hindrich – 33. Antonio Bosec, 6. Sheriff Sinyan, 27. Matei Ilie, 45. Mario Camora (căpitan) – 8. Alin Fică (4. Leo Bolgado, 82), 88. Damjan Djokovic, 17. Meriton Korenica (30. Emmanuel Mensah, 118) – 96. Beni Nkololo (3. Aly Abeid, 111), 9. Louis Munteanu (19. Marko Gjorgjievski, 111), 93. Virgiliu Postolachi (11. Adrian Păun, 46). Antrenor: Dan Petrescu.

FC Lugano: 1. Amir Saipi – 46. Mattia Zanotti (21. Yanis Cimignani, 111), 6. Antonios Papadopoulos, 17. Lukas Mai (97. Alexandre Duville-Parsemain, 106), 7. Ezgjan Alioski (4. Damian Kelvin, 111) – 11. Renato Steffen (căpitan), 8. Anto Grgic (20. Ousmane Doumbia, 91), 25. Uran Bislimi, 27. Daniel Dos Santos (29. Mohamed Belhadj Mahmoud, 80) – 9. Georgios Koutsias (10. Mattia Bottani, 66), 91. Kevin Behrens. Antrenor: Mattia Croci-Torti.