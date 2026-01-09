Prima pagină » Sport » Mastersul de la Londra începe duminică. Unde se poate urmări la TV primul turneu de snooker al anului

09 ian. 2026, 16:00, Sport
Primul turneu de snooker din 2026 și al doilea din seria „Triple Crown” al sezonului este în direct la TV, pe Eurosport și pe HBO Max în perioada 11-18 ianuarie.

Mastersul de la Londra (The Masters) este considerat unul dintre cele mai râvnite titluri din calendarul competițional, dar și unul dintre turneele de tradiție, alături de UK Championship și de Campionatul Mondial.

Cei mai buni 16 jucători de snooker din clasamentul mondial se vor duela la Alexandra Palace pentru premii în valoare totală de peste 1.000.000 de lire sterline.

Shawn Murphy este cel mai recent câștigător al Mastersului, după victoria din finala de anul trecut în fața compatriotului său Kyren Wilson, și el prezent anul acesta la turneu. Printre jucătorii consacrați care vor participa se numără campionul mondial Zhao Xintong, Ronnie O’Sullivan, de ori ori câștigător al Mastersului,liderul mondial Judd Trump, Mark Williams sau Ding Junhui.

Turneul începe duminică, 11 ianuarie, cu optimile de finală, care se vor desfășura până miercuri, 14 ianuarie. Următoarele două zile sunt dedicate sferturilor de finală, apoi weekendul aduce fazele finale: semifinalele de sâmbătă, respectiv finala de duminică, 18 ianuarie.

În fiecare zi, cu excepția zilei marii finale, se vor disputa două meciuri.

Programul Mastersului de la Londra:

Duminică, 11 ianuarie, de la ora 14:45 (Eurosport 2) și ora 20:45 (Eurosport 1) – Optimi de finală

Luni, 12 ianuarie, de la ora 14:45 și ora 20:45 – Optimi de finală (Eurosport 1)

Marți, 13 ianuarie, de la ora 14:45 și ora 20:45 – Optimi de finală (Eurosport 1)

Miercuri, 14 ianuarie, de la ora 14:45 și ora 20:45 – Optimi de finală (Eurosport 1)

Joi, 15 ianuarie, de la ora 14:45 și ora 20:45 – Sferturi de finală (Eurosport 1)

Vineri, 16 ianuarie, de la ora 15:00 și ora 20:45 – Sferturi de finală (Eurosport 1)

Sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 15:00 și ora 20:45 – Semifinale (Eurosport 1)

Duminică, 18 ianuarie, de la ora 15:00 și ora 20:45 – Marea finală (Eurosport 1)

