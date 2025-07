CFR Cluj întâlnește Paksi FC, joi, de la ora 20:30, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, în manșa secundă a primului tur preliminar al Europa League.

Partida tur din Ungaria s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, iar Dan Petrescu a declarat că în meciul cu Paksi vrea ca CFR Cluj să joace foarte prost, dar să obțină calificarea.

Pentru această partidă, Ciprian Deac e suspendat, dar Louis Munteanu a revenit în lot și ar putea evolua ca titular. Atacantul are mai multe oferte din străinătate.

Dan Petrescu, în fața meciului decisiv cu Paksi din Europa League. „Să facem cel mai prost meci, dar să ne calificăm. Să zică lumea ce vrea”

„Sunt conștient de dificultatea acestui meci. Nimeni din România nu știe că adversara noastră e neînvinsă în deplasare. Au jucat patru meciuri în deplasare în sezonul trecut și au dat câte două goluri pe meci. Și au jucat cu echipe bune. Eu înțeleg aceste lucruri, dar lumea spune că suntem favoriți. Nu știu care e motivul, chiar nu știu. Că CFR are tradiție în Europa? Și ce? Și PSG era mai bună ca Chelsea, dar în meciul direct a fost 3-0 pentru Chelsea. Paksi e o echipă care joacă împreună de mult timp, are un antrenor care știe ce vrea, iar pe teren o să vedeți că am dreptate. Că doar nu inventez. Asta e realitatea, va fi un meci foarte, foarte greu. Micile detalii și puțin noroc vor face diferența. E nevoie și de noroc… cei de la FCSB au avut noroc în Andorra, asta e realitatea. Fără noroc nu se calificau. Așa că și nouă ne trebuie puțin noroc. Aș vrea să jucăm foarte prost și să ne calificăm. Să facem cel mai prost meci, dar să ne calificăm. Să zică lumea ce vrea. Nu vreau să avem 100 de ocazii, să jucăm bine și să nu mergem mai departe”, a declarat Dan Petrescu.