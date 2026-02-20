Răspunsul fanilor rapidiști la rezultatele dezamăgitoare ale echipei. Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul cu Dinamo, cu o zi înainte de meci

Rapid și Dinamo sunt pe podium, dar derby-ul rundei a 28-a din Liga 1 s-ar putea disputa pe un stadion gol. Deși i s-a făcut loc pe Arena Națională, iar ambele echipe se luptă cu șanse reale la titlu, suporterii clubului gazdă nu se înghesuie să vină la acest meci.

Iar pe forumurile „ultrașilor” giuleșteni discuțiile se poartă în jurul prestațiilor dezamăgitoare ale favoriților în acest debut de 2026.

Câte bilete au vândut rapidiștii la derby-ul cu Dinamo

Rapid – Dinamo este cel mai important joc al rundei cu numărul 28, programat sâmbătă, 21 februarie, începând cu ora 20:30, pe Arena Națională.

Deși mai este doar o zi până la ora partidei, interesul nu este atât de ridicat în rândul suporterilor. Club gazdă, Rapidul aștepta să dispute această partidă într-o atmosferă incendiară creată de proprii fani, însă calculele șefilor par să fi fost date peste cap. Până acum, giuleștenii au vândut în jur de 10.000 de bilete pentru derby, iar din acestea 4000 au fost oferite rivalilor de la Dinamo, conform protocolului semnat între cele două grupări.

Potrivit www.dinamo1948.club.ro, cel mai probabil confruntarea Rapid – Dinamo nu va strânge în tribune mai mult de 20.000 de spectatori, mult sub cifra din tur, care a stabilit și recordul de asistență din acest sezon. Anul trecut, cu Dinamo gazdă pe Arena Națională, la partidă au mers 34.700 de microbiști.

În tur, Rapid a evoluat perfect din punct de vedere tactic, impunându-se cu 2-0, după autogolul lui Eddy Gnahore și reușita lui Cristi Manea.

Stări de spirit diferite în cele două tabere

Dinamo vine la derby după un început de 2026 excelent: cinci victorii și două remize. În schimb, Rapidul trece printr-o perioadă dificilă, cu numai patru puncte strânse în ultimele patru etape. De altfel, giuleștenii au coborât pe locul 3 în clasament, cu 49 de puncte, la trei lungimi de rivala Dinamo, aflată pe 2. Pe primul loc este Universitatea Craiova, cu 53 de puncte.

Partida Rapid – Dinamo va fi arbitrată de Rareș Vidican.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cum l-a convins Dinamo pe George Pușcaș. Atacantul a cerut un salariu de 50.000 de euro pe lună

Ce spune președintele lui Dinamo despre ARBITRAJ, după apariția cazului Radu Petrescu

Verdict dur pentru rapidiștii antrenați de Costel Gâlcă: „Nu au un atacant de careu. Koljić este expirat”