Viktor Orban: „A răspândi frica față de Vladimir Putin este lipsit de seriozitate. Bruxellesul este o sursă de pericol iminent”

Într-o intervenție în stilul caracteristic, premierul ungar Viktor Orban a afirmat că adevărata amenințare pentru Ungaria nu este Rusia lui Vladimir Putin, ci Uniunea Europeană. Mai mult, liderul de la Budapesta acuză Bruxellesul că încearcă să submineze guvernul său prin sprijinirea opoziției.

Peste două luni în Ungaria sunt programate alegeri parlamentare, iar cele mai multe sondaje arată că partidul lui Orban este depășit de formațiunea Tisza.

„Nu îl vom tolera”

Într-un discurs adresat susținătorilor săi, sâmbătă, 14 octombrie, Orban a catalogat Bruxellesul drept o sursă de „pericol iminent”.

„Trebuie să ne obișnuim cu ideea că cei care iubesc libertatea nu ar trebui să se teamă de Est, ci de Bruxelles. A răspândi frica față de Vladimir Putin este primitiv și lipsit de seriozitate. Bruxelles, însă, este o realitate palpabilă și o sursă de pericol iminent. Acesta este adevărul amar și nu îl vom tolera”, le-a vorbit Orban susținătorilor săi, potrivit Deutsche Welle.

Mai departe, el a acuzat corporațiile multinaționale, precum băncile și companiile din industria energetică, de faptul că au profitat de pe urma războiului din Ucraina. În plus, Orban vede o conspirație între firmele străine prezente în Ungaria și opozanții săi politici, pentru a-l învinge la alegeri.

„Este clar ca lumina zilei că, în Ungaria, industria petrolieră, lumea bancară și elita bruxelleză se pregătesc să formeze un guvern. Au nevoie de cineva în Ungaria care să nu spună niciodată nu cererilor Bruxellesului.

Știam, deja, că adevărații noștri adversari nu sunt partidele de opoziție maghiare. Adevărații noștri adversari sunt stăpânii lor de la Bruxelles. Mașina represivă de la Bruxelles funcționează în continuare în Ungaria. O vom curăța, după aprilie”, a „tunat” Orban.

Laude pentru Donald Trump

În continuare, premierul maghiar l-a lăudat pe Donald Trump, apreciind că președintele SUA a creat un mediu în care „organizații neguvernamentale false și jurnaliști, judecători și politicieni cumpărați și plătiți” pot fi expulzați.

„Noul președinte al Statelor Unite s-a răzvrătit împotriva rețelei globale de afaceri, media și politică a liberalilor, îmbunătățindu-ne, astfel, șansele. Și noi putem merge departe și să expulzăm influența străină din Ungaria, împreună cu agenții săi, care ne limitează suveranitatea”, a spus primul-ministru maghiar.

Viktor Orban este premier al Ungariei din 2010, dar acum se confruntă cu o puternică opoziție. În cele mai multe sondaje, Tisza depăște partidul său, Fidesz.

Alegerile parlamentare din Ungaria sunt programate la 12 aprilie 2026.

