Prima pagină » Actualitate » Viktor Orban: „A răspândi frica față de Vladimir Putin este lipsit de seriozitate. Bruxellesul este o sursă de pericol iminent”

Viktor Orban: „A răspândi frica față de Vladimir Putin este lipsit de seriozitate. Bruxellesul este o sursă de pericol iminent”

15 feb. 2026, 11:40, Actualitate
Viktor Orban: „A răspândi frica față de Vladimir Putin este lipsit de seriozitate. Bruxellesul este o sursă de pericol iminent”
Viktor Orban: „A răspândi frica față de Vladimir Putin este lipsit de seriozitate / Sursa FOTO: Profimedia

Într-o intervenție în stilul caracteristic, premierul ungar Viktor Orban a afirmat că adevărata amenințare pentru Ungaria nu este Rusia lui Vladimir Putin, ci Uniunea Europeană. Mai mult, liderul de la Budapesta acuză Bruxellesul că încearcă să submineze guvernul său prin sprijinirea opoziției.

Peste două luni în Ungaria sunt programate alegeri parlamentare, iar cele mai multe sondaje arată că partidul lui Orban este depășit de formațiunea Tisza.

„Nu îl vom tolera”

Într-un discurs adresat susținătorilor săi, sâmbătă, 14 octombrie, Orban a catalogat Bruxellesul drept o sursă de „pericol iminent”.

„Trebuie să ne obișnuim cu ideea că cei care iubesc libertatea nu ar trebui să se teamă de Est, ci de Bruxelles. A răspândi frica față de Vladimir Putin este primitiv și lipsit de seriozitate. Bruxelles, însă, este o realitate palpabilă și o sursă de pericol iminent. Acesta este adevărul amar și nu îl vom tolera”, le-a vorbit Orban susținătorilor săi, potrivit Deutsche Welle.

Mai departe, el a acuzat corporațiile multinaționale, precum băncile și companiile din industria energetică, de faptul că au profitat de pe urma războiului din Ucraina. În plus, Orban vede o conspirație între firmele străine prezente în Ungaria și opozanții săi politici, pentru a-l învinge la alegeri.

„Este clar ca lumina zilei că, în Ungaria, industria petrolieră, lumea bancară și elita bruxelleză se pregătesc să formeze un guvern. Au nevoie de cineva în Ungaria care să nu spună niciodată nu cererilor Bruxellesului.

Știam, deja, că adevărații noștri adversari nu sunt partidele de opoziție maghiare. Adevărații noștri adversari sunt stăpânii lor de la Bruxelles. Mașina represivă de la Bruxelles funcționează în continuare în Ungaria. O vom curăța, după aprilie”, a „tunat” Orban.

Laude pentru Donald Trump

În continuare, premierul maghiar l-a lăudat pe Donald Trump, apreciind că președintele SUA a creat un mediu în care „organizații neguvernamentale false și jurnaliști, judecători și politicieni cumpărați și plătiți” pot fi expulzați.

„Noul președinte al Statelor Unite s-a răzvrătit împotriva rețelei globale de afaceri, media și politică a liberalilor, îmbunătățindu-ne, astfel, șansele. Și noi putem merge departe și să expulzăm influența străină din Ungaria, împreună cu agenții săi, care ne limitează suveranitatea”, a spus primul-ministru maghiar.

Viktor Orban este premier al Ungariei din 2010, dar acum se confruntă cu o puternică opoziție. În cele mai multe sondaje, Tisza depăște partidul său, Fidesz.

Alegerile parlamentare din Ungaria sunt programate la 12 aprilie 2026.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Dan Dungaciu: „Cine bagă mâna în foc că Viktor Orban va pierde alegerile, se pripește”

Donald Trump anunță susținerea totală pentru Viktor Orban printr-o postare pe Truth Social, cu două luni înainte de alegerile din Ungaria

Recomandarea video

Mediafax
Viktor Orban numește care este adevărata amenințare pentru Ungaria: „O sursă de pericol iminent”
Digi24
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
Cancan.ro
Un nou caz Iorgulescu? În ce țară ar fi fugit Victoraș Micula după ce a fost condamnat la închisoare!
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
Adevarul
Un român a smuls clanța ușii și i-a încuiat pe nemți în vestiar, chiar înainte de finala de la sanie. Degeaba, germanii tot au luat aurul
Mediafax
Prințul William îl voia pe Andrew alungat din familia regală „înainte ca situația să se agraveze”, după interviul despre relația acestuia cu Epstein
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Cancan.ro
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Citatul zilei de la Enzo Ferrari, omul care ura vacanțele: „Nu am plecat niciodată într-o călătorie adevărată”
Descopera.ro
Balcanii și Marile Puteri. Ce se întâmpla aici în anii 1912–1913
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Cumpără acum, regretă mai târziu: cum funcționează shoppingul compulsiv online
SPORT Care sunt top 3 preferințe pugilistice pentru Lucian Bute
11:46
Care sunt top 3 preferințe pugilistice pentru Lucian Bute
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Dacă vrei să arăți ca americanii, trebuie să te înscrii în Consiliul Păcii”
11:30
Ion Cristoiu: „Dacă vrei să arăți ca americanii, trebuie să te înscrii în Consiliul Păcii”
SPORT Fanii lui FC Argeș, protest la sediul FRF. „Sistem mafiot!”
10:31
Fanii lui FC Argeș, protest la sediul FRF. „Sistem mafiot!”
SPORT Dani Coman spune că se RETRAGE dacă va fi suspendat după scandalul cu Radu Petrescu. „Nu mai am ce căuta în fotbalul românesc”
10:16
Dani Coman spune că se RETRAGE dacă va fi suspendat după scandalul cu Radu Petrescu. „Nu mai am ce căuta în fotbalul românesc”
ANALIZA de 10 Se clatină parteneriatul Moscova-Beijing? Relația dintre Trump și Xi ar trebui să-l îngrijoreze pe Putin. Politico: „Are o fereastră limitată de oportunități pentru a-și valorifica punctele forte”
10:00
Se clatină parteneriatul Moscova-Beijing? Relația dintre Trump și Xi ar trebui să-l îngrijoreze pe Putin. Politico: „Are o fereastră limitată de oportunități pentru a-și valorifica punctele forte”

Cele mai noi

Trimite acest link pe