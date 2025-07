Daniel Bîrligea va juca primul său meci ca jucător al FCSB împotriva fostei echipe, CFR Cluj, în Supercupa României.

FCSB – CFR Cluj are loc sâmbătă, 5 iulie, începând cu ora 20:00.

Bîrligea nu a avut cum să evolueze în partidele cu CFR Cluj pentru că în contract era o clauză potrivit căreia dacă ar fi apărut pe gazon contra fostei sale formații, Gigi Becali ar fi avut de plătit 100.000 de euro.

Daniel Bîrligea, înaintea primului meci pe care-l va juca împotriva CFR-ului. „Îmi doresc și mai mult să câștig în fața lor. Abia aștept”

Atacantul nu a jucat în meciurile din: etapa 9 CFR – FCSB 2-2, etapa 24 FCSB – CFR 1-1, etapa 5 (play-off) FCSB – CFR 3-2, etapa 10 (play-off): CFR – FCSB 1-1.

FCSB a câștigat Supercupa României în sezoanele 2006/07, 2013/14, iar CFR a cucerit trofeul în sezoanele 2009/10, 2010/11 și 2018/19.

„E un meci foarte frumos, o să se bată ambele echipe pentru acel trofeu, să dovedească cine e mai bună. Ne dorim și noi să luptăm și să câștigăm. Am așteptat prea mult, s-au jucat trei meciuri și nu am putut să fac nimic. Sper să am posibilitatea să fac tot ceea ce vreau. E o dublă revanșă, pentru că e și meciul, e și o cupă. Ne dorim să câștigăm cupa, îmi doresc și mai mult să o câștig în fața lor și abia aștept. Nu contează primii 11, important e să dăm totul pe teren pentru obiectivul întregului club. Nu este ceva personal, trebuie să muncim pentru ceea ce ne dorim.” a declarat Daniel Bîrligea, pentru EAD, deținătorul drepturilor TV ale Superligii.

„Cum să-mi fie frică? Doamne ferește! De ce să ne fie frică? Nu îmi e frică de Ronaldo și îmi e frică de Bîrligea? Mergem liniștiți, cu fruntea sus”, a spus patronul CFR-ului, Nelu Varga, la gsp.ro.

