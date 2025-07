Gigi Becali a spus că sunt patru jucători pe care îi va urmări în Supercupa cu CFR Cluj, la 5 iulie, pe Dennis Politic (25 ani, aripă stânga), Denis Alibec (34, atacant), Darius Olaru (27, mijlocaș) și Mihai Lixandru (24).

Patronul FCSB vrea să vadă noile achiziții, Alibec și Politic, și cum și-au revenit Olaru și Lixandru, după accidentări.

Alibec va începe meciul ca rezervă și va intra în ultima jumătate de oră în Supercupă.

Gigi Becali urmărește patru jucători: „Asta mă interesează cel mai mult”

„Mă interesează să-i văd pe Politic, Lixandru, Olaru. Asta mă interesează cel mai mult. Și pe Alibec. Am patru jucători pe care vreau să-i văd, ca să știu care dintre ei trebuie să fie titular în Liga Campionilor.

Am făcut trafic de influență ca să se joace la București (n.r. râde). Politic nu că e terminat, era, săracul, obosit, nu terminat. Era distrus. La noi se fac antrenamente tari, e greu. Și ăsta, Alibec, când a venit, a zis: «Domne, puțin mai încet cu viteza asta de joc, trebuie, încet-încet, să mă acomodez!». Ăia (n.r. străinii) sunt prea talentați, valoroși. Dacă nu echilibrezi balanța prin putere… măcar să alergi mai mult ca ei.

Nu poate Alibec să joace acum un meci întreg. După aceea, ce facem dacă se accidentează? Alibec, probabil, o să joace 25-30 de minute”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

„Important e că în meciul ăsta trebuie să jucăm cu un fundaș U21”

Gigi Becali a spus și ce jucători vor fi pe teren pentru regula U21, după accidentarea lui Ionuț Cercel. „Facem toate schimbările ca să vedem relațiile de joc. Suntem nevoiți să jucăm cu un copil fundaș central sau cu Toma. Eu nici nu știu de Cercel, sunt plecat la Techirghiol. S-a făcut o biserică pe câmp și stăm acolo. Facem slujbă de noapte, de la 2 la 7. Dormim 4-5 ore și apoi mergem la nămol. Nu am mai vorbit cu MM, doar mi-a zis că s-a accidentat Cercel. Nici nu știu ce am făcut la meci, am înțeles doar că am jucat cu o echipă foarte bună. Nu ai ce să mai aduci. Nu are rost. Să-l vedem și pe Pantea, nu mai e nici el U21. Toma, Vlăsceanu, Manolache, Stoian o să-i avem, vedem noi. Important e că în meciul ăsta trebuie să jucăm cu un fundaș U21, apoi nu mai avem treabă în campionat”, a mai anunțat Gigi Becali.