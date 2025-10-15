Prima pagină » Sport » David Popovici, MESAJ motivațional. „Mă gândesc la succes ca la o orchestră”

15 oct. 2025, 09:44, Sport
David Popovici a fost alături de Daniel Dines, co-fondatorul UiPath, la un eveniment în Dubai și marele campion a spus ce înseamnă succesul. A avut și un mesaj pentru tinerii care vor să urmeze o carieră sportivă.

Popovici este ambasador al UiPath și recent a fost și la UiPath FUSION 2025 din Las Vegas.

UiPath este un gigant software cu o cifră de afaceri de 1.26 miliarde de dolari.

David Popovici este unul dintre cei mai mari înotători din istorie, la 21 de ani e dublu campion mondial, campion olimpic și a doborât mai multe recorduri.

„Trebuie să admit: victoria e o senzație ce dă dependență. A fost foarte emoționant pentru mine. Faptul că am menținut același nivel a însemnat mult pentru mine”, a spus David Popovici, care a fost întrebat ce înseamnă succesul: „Ca să fie mai simplu pentru mine, îmi place să mă gândesc la succes ca la o orchestră. Dacă ai un instrument care sună prea tare, nu va fi o muzică frumoasă. Așa că am nevoie de toate aspectele pe care le-ai menționat: antrenamente, mentalitate, nutriție. Trebuie să fie toate sincronizate. Trebuie să mă gândesc la ele ca la un sistem, astfel încât să rămân sănătos și să am o direcție. Uneori poate să fie destul de confuzantă viața de sportiv”.

„Daniel vorbea mai devreme despre cum UI Path și eu însumi, alături de oricine care excelează în orice domeniu, dintr-o țară ca România, pur și simplu râde în fața adversității. Încerc să fiu un exemplu cât de bun posibil, în sensul în care vreau să arăt tinerei generații că nu ai neapărată nevoie de condițiile perfecte. Îmi place să spun că eu am devenit norocos într-un lucru mai bun, adică nu în infrastructură, n-am beneficiat de tehnologia cea mai bună sau de cea mai bună coordonare a statului, dar am avut oameni grozavi lângă mine, o familie minunată și un grup de susținere. Ce aș vrea să las tinerei generații și copiilor care mă admiră e: chiar poți să o faci, nu e nimic ce te oprește, cât timp ai oameni lângă tine și instrumente îndeajuns de bine. E doar o chestiune de a decide și de a nu aștepta pentru momentul perfect, ci a sări. Asta încerc să transmit”.

