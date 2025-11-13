Are 21 de ani, e campioană la triplusalt și visează la Jocurile Olimpice, dar nu se limitează doar la sport. Fiica fostului portar al Rapidului, Ibrahim Dossey, decedat în 2008 în urma unui cumplit accident rutier, cucerește și lumea modellingului.

După 5 ani petrecuți în Germania, Jennifer Dossey, fiica fostului portar al Rapidului, Ibrahim Dossey, a revenit în România și se pregătește la Rapid să cucerească din nou medalii la triplusalt.

„Da, chiar m-a bucurat când a venit oportunitatea de a începe la Rapid. Tatăl meu a jucat la Rapid ceva timp”, povestește atleta. La clubul din Giulești, Jenny este antrenată de o fostă mare atletă în proba de triplusalt, Octavia Brosser.

De la triplusalt la podiumul de modă. Povestea fabuloasă a lui Jennifer Dossey

„Este, în primul rând, o provocare. Eu am fost triplusaltistă și vreau să mă depășescă pe mine în prima fază. Acesta este primul lucru pe care mi-l doresc. Să mă depășesc pe mine. Eu am abordat 14 metri. Sper ca ea să abordeze 15 metri”, spune antrenoarea Octavia Brosser.

Tânăra face atletism de când era mică, iar visul său este să meargă la Jocurile Olimpice. Ar fi a doua din familia Dossey. „Tatăl meu a fost la Olimpiadă la fotbal, are locul 3 Ghana, mie mi-ar plăcea să pot să ajung. Acum nu știu ce medalie sau ce loc, dar vreau să concurez pentru România”, dezvăluie sportiva.

Atunci când a plecat în Germania, Jennifer nu știa deloc limba. „A fost un pic greu, mai ales pe timpul Covidului. Dar am fost foarte ambițioasă pe acest plan și am învățat singură la un curs intensiv timp de 8 luni. După, am zis că vreau neapărat să merg la o școală publică, să învăț și să dau bacul în Germană”, mărturisește Jennifer.

2024 a fost un an extrem de dificil pentru ea. A învățat pe rupte ca să ia BAC-ul, care este mult mai dificil ca în România. „Am învățat timp de 2 ani ca să mă pregătesc pentru Bac, dar ultimul an a fost crucial pentru examen pentru că erau foarte multe ore de învățat acasă, multă oboseală, stres în primul rând, iar examenele în sine de Bac durează foarte mult. Un examen durează în jur de 4 ore în care trebuie să te concentrezi și să scrii tot ce ai învățat în liceu”, continua atleta, campioană națională la triplusalt.

Pe lângă atletism, frumoasa sportivă e pasionată de limbile străine și vorbește fluent engleza, franceza și germană, iar pe viitor vrea să urmeze o universitate de specialite. „Mi-ar plăcea foarte mult, poate începând cu anul viitor, să merg la facultate de litere pe partea de limbi străine. Un vis de al meu ar fi să învăț o limbă asiatică, încă nu știu, japoneza poate sau chineza. Și nu știu neapărat ce ramură încă, dar tot pe limbi străine”, mărturisește tânăra.

E pasionată și de modelling

Cu o alură de manechin, Jennifer cochetează și cu modellingul. „Da, în timpul liber am fost și la prezentări de modă, chiar și am făcut câteva photoshooting-uri pentru reviste. Îmi place foarte mult, fac asta de plăcere, nu prea mă stresez mult, dar îmi place să merg pe tocuri”, spune ea.

Când nu își consumă energia la antrenamente, competiții sau la școală, Jennifer adoră să se miște pe diferite ritmuri muzicale. „Îmi place foarte mult să dansez, să mă simt bine, în general. Am început să dansez alături de părinții mei pentru că le plăcea foarte mult muzica. Mama e o fire dezinvoltă, iar tatălui meu îi plăcea foarte mult muzica. Tot timpul asculta muzică. Și, probabil, crescând așa, am și dezvoltat o iubire față de muzică și dans”, spune atleta de la Rapid.

Ea dezvăluie și că este îndrăgostită, cumva normal, de ritmurile din țara de origine a tatălui ei: “Ascult foarte multă muzică africană, dar ascult și muzică populară, pentru că am făcut dansuri populare când am fost mică. Ascult pop, ascult și artiști din România, dar și rap”.

Sportiva povestește că are câteva obiecte despre care ea crede că îi poartă noroc și pe care le poartă tot timpul. „De la mama am un lănțișor, îl port mereu la concursuri, iar de la tata am diverse brățări sau lănțișoare africane specifice și îmi place să le port cu mine”. La Rapid, Jennifer Dossey este pregătită de Octavia Brosser, coordonatoarea secție de atletism a clubului. Cu o carieră impresionantă, Octavia Brosser este un veteran al clubului din Giulești. „De 40 de ani sunt la Rapid. Rapid este clubul care mi-a oferit tot sprijinul din punct de vedere profesional. Conducătorii s-au schimbat de-a lungul anilor, dar au fost alături de noi, adică ne-au susținut și ne-au ajutat mereu, atât în momentele bune, cât și în cele mai puțin bune”, spune Octavia Brosser.

De-a lungul carierei sale, Octavia Brosser a pierdut numărul sportivilor pe care i-a pregătit. „Sute la nivel național, dar și copii care au venit nu neapărat pentru performanță, ci și pentru dezvoltare fizică armonioasă, pentru integrare, pentru socializare. Deci foarte mulți copii”, dezvăluie aceasta.