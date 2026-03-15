Oțelul Galați a rămas fără antrenor principal după eșecul de pe teren propriu, 2-3, cu Csikszereda Miercurea Ciuc.

Laszlo Balint (46 ani) și-a dat demisia imediat după meci. El a fost numit antrenor la Oțelul pe 19 martie 2025, în locul lui Ovidiu Burcă.

Demisie de antrenor în Superliga! Laszlo Balint a plecat după primul meci pierdut în playout-ul Superligii

Laszlo Balint a mai antrenat și alte echipe din Superligă, precum UTA Arad, Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești.

„Eu vreau să mulţumesc tuturor, am mulţumit şi jucătorilor în primul rnd pentru atitudine şi pentru spirit, vreau să mulţumesc şi spectatorilor, mulţumesc tuturor celor din club cu care am colaborat în ultimul an, a fost un an foarte frumos pentru mine.

În această seară a fost ultimul meu meci ca antrenor la Oţelul Galaţi.

Este decizia mea finală. Chiar dacă săptămâna trecută v-am spus că sunt un luptător, şi aşa este, eu sunt omul care merge până la capăt într-o astfel de luptă, dar consider că în acest moment grupul de jucători poate avea nevoie de o schimbare de energie în ceea ce priveşte omul care îi conduce”, a spus Balint la finalul partidei.

Oțelul Galați se află pe locul al patrulea în play-out, cu 21 de puncte.

Programul etapei 1 (playoff și playout)

Vineri, 13 martie

UTA – FC Hermannstadt 2-0

Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1

Sâmbătă, 14 martie

Oțelul Galați – Csikszereda 2-3

Rapid – Dinamo 3-2

Duminică, 15 martie

Ora 15:00 Farul Constanța – Petrolul Ploiești

Ora 20:30 FCSB – Metaloglobus

Luni, 16 martie

Ora 17:30: FC Botoșani – Unirea Slobozia

Ora 20.30: U. Cluj – CFR Cluj

Care e programul etapei a doua?

Joi, 19 martie

Ora 20.30 Dinamo Bucureşti – Universitatea Craiova

Vineri, 20 martie

Ora 19.00 FCSB – UTA Arad

Ora 21.45 CFR Cluj – FC Rapid

Sâmbătă, 21 martie

Ora 15.00 FC Metaloglobus Bucureşti – Petrolul Ploieşti

Ora 17.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Farul Constanţa

Ora 20.30 FC Argeş – Universitatea Cluj

Duminică, 22 martie

Ora 19.00 FC Hermannstadt – FC Botoşani

Luni, 23 martie

Ora 20.30 Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia