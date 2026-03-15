Prima pagină » Sport » Andrei Nicolescu, după ARBITRAJUL de la Rapid – Dinamo: „E cea mai mare greșeală din tot campionatul acesta”

Andrei Nicolescu, după ARBITRAJUL de la Rapid – Dinamo: „E cea mai mare greșeală din tot campionatul acesta”

15 mart. 2026, 07:33, Sport
Andrei Nicolescu, după ARBITRAJUL de la Rapid - Dinamo: „E cea mai mare greșeală din tot campionatul acesta”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a tras un semnal de alarmă după arbitrajul de la Rapid – Dinamo 3-2.

Acesta susține că arbitrajul a influențat scorul, considerând că echipa sa a fost clar dezavantajată, mai ales la faza care a dus la golul de 2-2, înscris de Petrila după un fault nesancționat al lui Borza asupra lui Musi.

Rapid – Dinamo a fost arbitrat de Istvan Kovacs, considerat cel mai bun „fluieraș” român. Nicolescu nu înțelege de ce nu au intervenit și cei din camera VAR.

Andrei Nicolescu, după Rapid – Dinamo: „E cea mai mare greșeală din tot campionatul acesta”

După acest rezultat, Rapid a ajuns în fruntea play-off-ului și Dinamo e pe locul șase.

„Să nu ducem în zone derizorii declarațiile, în zone în care să demonstrăm că avem mentalitate ca acum 20 de ani. Din păcate, respectul pentru arbitraj mie mi s-a terminat și e chiar păcat, pentru că, cu câteva zile înainte, am avut o întâlnire foarte bună cu domnul Vassaras și chiar am avut niște speranțe că lucrurile vor merge într-o direcție bună. Este o bătaie de joc! Decizia care a fost luată la golul doi este o viciere de rezultat. Din păcate, este de neînțeles că arbitri de o asemenea cotă pot să facă greșeli de asemenea manieră, pentru că nu vreau să mă gândesc la altceva, dar, din păcate, nu putem să jucăm un play-off așa, în felul ăsta, arbitrați de maniera asta. Nu mai e competiție.

Deci nu vreau să acuz pe nimeni de părtinire, nici nu vreau să mă gândesc, pentru că mă îngrozesc la gândul că în 2026 campionatul din România ar fi condiționat de manierele de arbitraj și de dorințe. Dar ce s-a întâmplat acum este o viciere clară de rezultat, un moment psihologic. Nici la Liga a 4-a nu există o astfel de greșeală. O mare, mare dezamăgire pentru prestația domnilor arbitri din seara asta.

Mi-aș dori mai multă responsabilitate din partea tuturor, a noastră, care suntem în fotbal. Am văzut la domnul Vassaras dorința de responsabilitate. Mi-aș dori să nu vedem greșeli așa de evidente. Putem să înțelegem că domnul Kovacs a văzut ceva, a vrut să fluiere, nu a fost convins, dar în camera VAR nu exista niciun dubiu. Nu aș vrea să merg în derizoriu cu declarațiile.

Dinamo vrea respect, arată respect. Sper că nu am depășit niciun prag prin declarațiile mele. Frustrarea este incredibilă în vestiar în momentul acesta și trebuie tras un semnal de alarmă. Sper ca celelalte nouă etape să se desfășoare în niște condiții sportive, să nu fie condiționate de niște decizii ale arbitrilor. Greșeala din seara asta este cea mai mare greșeală din tot campionatul acesta. Nu se poate, pentru că este un mini-campionat de zece etape. Nu se poate să avem astfel de greșeli”, a declarat Andrei Nicolescu.

