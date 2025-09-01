Dinamo l-a prezentat oficial pe Adrian Mazilu

Dinamo a anunțat transferul definitiv al mijlocașului de bandă Adrian Mazilu, care a semnat un contract valabil pe patru sezoane, până la data de 30 iunie 2029, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

„Ne bucurăm să anunțăm transferul definitiv al mijlocașului de bandă Adrian Mazilu, care a semnat un contract valabil pe 4 sezoane, până la data de 30.06.2029, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon competițional. Format la juniorii Academiei Hagi, Adrian a parcurs toate etapele dezvoltării fotbalistice, devenind campion al României la doar 17 ani. A avut o contribuție importantă la cucerirea titlului alături de Farul Constanța, bifând 21 de meciuri, 7 goluri și 1 pasă decisivă. A fost transferat ulterior la echipa din Premier League Brighton & Hove Albion, pentru care a evoluat la nivel de tineret, fiind apoi împrumutat la Vitesse Arnhem, în Olanda. Mazilu este un component constant al selecționatelor de tineret ale Naționalei României 🇷🇴, evoluând de la nivelul U15 până la U21. Pentru selecționata U21, Adrian a debutat pe 21.06.2023, adunând până în prezent 7 selecții. Adrian va purta numărul 19 la clubul nostru. Ne bucurăm să-l avem alături și suntem nerăbdători să-l vedem evoluând în Roșu-Alb” e postarea de pe pagina oficială a lui Dinamo.

