Dinamo l-a prezentat oficial pe Adrian Mazilu

01 sept. 2025, 09:37, Sport
Dinamo a anunțat transferul definitiv al mijlocașului de bandă Adrian Mazilu, care a semnat un contract valabil pe patru sezoane, până la data de 30 iunie 2029, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Format la juniorii Academiei Hagi, Adrian Mazilu a fost campion al României la 17 ani. A avut o contribuție importantă la cucerirea titlului alături de Farul Constanța, având șapte goluri în 21 de meciuri și o pasă decisivă.

Adrian Mazilu a ajuns la Brighton, în Premier League, pentru care a jucat la tineret, fiind apoi împrumutat la Vitesse Arnhem, în Olanda.

El e component al naționalelor de tineret, jucând de la U15 până la U21.

La Dinamo, Adrian Mazilu va purta numărul 19.

„Ne bucurăm să anunțăm transferul definitiv al mijlocașului de bandă Adrian Mazilu, care a semnat un contract valabil pe 4 sezoane, până la data de 30.06.2029, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon competițional. Format la juniorii Academiei Hagi, Adrian a parcurs toate etapele dezvoltării fotbalistice, devenind campion al României la doar 17 ani. A avut o contribuție importantă la cucerirea titlului alături de Farul Constanța, bifând 21 de meciuri, 7 goluri și 1 pasă decisivă. A fost transferat ulterior la echipa din Premier League Brighton & Hove Albion, pentru care a evoluat la nivel de tineret, fiind apoi împrumutat la Vitesse Arnhem, în Olanda. Mazilu este un component constant al selecționatelor de tineret ale Naționalei României 🇷🇴, evoluând de la nivelul U15 până la U21. Pentru selecționata U21, Adrian a debutat pe 21.06.2023, adunând până în prezent 7 selecții. Adrian va purta numărul 19 la clubul nostru. Ne bucurăm să-l avem alături și suntem nerăbdători să-l vedem evoluând în Roșu-Alb” e postarea de pe pagina oficială a lui Dinamo.

Primul interviu al lui Adrian Mazilu la Dinamo

Adrian Mazilu a semnat cu Dinamo. Ce spune Zeljko Kopic despre transfer

