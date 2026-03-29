Prima pagină » Sport » Directorul tehnic al FRF, despre Mircea Lucescu: „Sper că meciul cu Turcia nu a fost ultimul din cariera sa”

Directorul tehnic al FRF, despre Mircea Lucescu: „Sper că meciul cu Turcia nu a fost ultimul din cariera sa”

Directorul tehnic al FRF, despre Mircea Lucescu: „Sper că meciul cu Turcia nu a fost ultimul din cariera sa”
Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță, a vorbit despre starea medicală a lui Mircea Lucescu.

Selecționerului i s-a făcut rău duminică în cantonamentul de la Mogoșoaia și a fost transportat de urgență la spital.

Mircea Lucescu e la Spitalul Universitar din Capitală sub supraveghere medicală, iar naționala va fi condusă de antrenorul secund Ionel Gane la amicalul cu Slovacia, din 31 martie, de la Bratislava.

Directorul tehnic al FRF, despre Mircea Lucescu: „Sper că meciul cu Turcia nu a fost ultimul din cariera sa”

România a jucat vineri meciul de baraj cu Turcia, 1-0, ratând calificarea la CM.

„În niciun caz nu voi sta eu pe bancă. Atunci când am stat, niciunul dintre antrenori nu erau valid să facă acest lucru, erau suspecți de Covid și eram doar eu singur. Nu e cazul acum. Strategia a fost făcută de Lucescu împreună cu secunzii, care vor conduce acest meci în directă legătură cu el, cred. Înainte de meci vor stabili ce e de făcut. O să mă duc la el la spital, dar nu știu dacă o să pot intra pentru că acolo intră doar familia. Eu sper că meciul cu Turcia nu a fost ultimul din cariera lui Mircea Lucescu. Știu o să mi se spună că are o vârstă, dar eu am văzut la echipa națională un om care stătea în ploaie, în vânt, pasionat de fiecare dată, profesionist. Nu pot ști dacă va renunța sau nu. Cum își va continua viața Mircea Lucescu, și sper să fie cât mai lungă, știe doar el. Eu îmi doresc să continue în fotbal. Când a ajuns la spital și l-au stabilizat, nu știu ce i-au făcut pentru că nu sunt doctor, a zis: De ce mă țineți aici, lăsați-mă să mă întorc la cantonament că sunt OK.

Normal că s-au speriat jucătorii, când te întâlnești cu situații pe care nu poți să le controlezi e normal. Eu nu eram la fața locului, am venit de acasă imediat, cu președintele. Important este că e stabil, că este bine și că a comunicat că vrea să revină, că de ce a fost dus la spital, că el vrea să vină înapoi. Oare pe cine nu a marcat aceste zile? Normal că și jucătorii au avut un șoc, și ei se gândeau că vor să meargă la spital, dar nu poți să mergi la spital”, a declarat Stoichiță.

