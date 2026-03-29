Răzvan Burleanu, președintele FRF: „Mircea Lucescu, atunci când a ajuns la spital, își dorea să se întoarcă în baza de pregătire”

Preşedintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat duminică că în momentul în care selecţionerul Mircea Lucescu a ajuns la Spitalul Universitar, şi-a exprimat dorința de a se întoarce în cantonamentul echipei naționale a României.

„Starea de sănătate a domnului Lucescu este stabilă, e pe mâini sigure. Este internat la Spitalul Universitar şi aşteptăm în orele care urmează informații noi. Ceea ce este mai important este că starea de sănătate a domnului Lucescu este stabilă în momentul de faţă. Este pentru prima dată când trecem printr-o astfel de experiență.

Am fost într-o situație de criză, mai ales că jucătorii au fost alături de el în şedinţa tehnică. Sperăm noi că și jucătorii își vor reveni, mai ales că domnul Mircea Lucescu, atunci când a ajuns la spital, își dorea să se întoarcă în baza de pregătire a echipei naționale. Este un om foarte determinat şi acest lucru ar trebui să-i motiveze și pe jucători”, a declarat Burleanu.

Șeful FRF a luat în calcul suspendarea meciului România – Slovacia

Oficialul FRF a precizat că imediat după ce selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău și a primit primul ajutor de la stafful medical al echipei naționale, a luat în calcul suspendarea meciului amical cu Slovacia de marţi seara.

„lonel Gane va prelua toate responsabilitățile de antrenor principal. Cum a apărut această situație de criză am luat inclusiv în calcul suspendarea meciului. Discutam cu colegii noştri din Slovacia şi cu UEFA despre starea de sănătate a domnului Lucescu.

„Acum nu mai este în luată în calcul în niciun caz suspendarea meciului, se va juca la ora stabilită. A fost doar un scenariu de lucru, mai ales că jucătorii noștri au simțit această tensiune, pentru că au fost alături de domnul Lucescu când s- a întâmplat acest eveniment. Toți jucătorii au trecut prin momente foarte dificile, tragice aş putea spune”, a afirmat acesta.

„Starea de sănătate a domnului Lucescu este stabilă”

Burleanu a precizat că este exclus ca Mircea Lucescu să facă deplasarea în Slovacia pentru a conduce naționala României de pe banca tehnică.

„Chiar dacă starea de sănătate a domnului Lucescu este stabilă în momentul de față, nu îl putem expune niciunui risc, oricât de mult şi-ar dori. Dar aici sunt sigur că nici medicii nu îi vor permite să iasă din spital și să facă o asemenea deplasare”, a mai spus preşedintele FRF.

FRF a transmis totodată că antrenamentul de duminică dimineață a fost anulat.

Totodată, s-a luat în calcul ca delegația României să plece luni în Slovacia, dar singurul culoar de zbor disponibil ar fi fost prea târziu, motiv pentru care programul echipei a rămas neschimbat, decolarea fiind programată duminică seara (18:30).

Mircea Lucescu a fost internat de urgență

Federaţia Română de Fotbal a anunțat anterior că Mircea Lucescu a fost internat de urgență într-un spital din Capitală, după ce i s-a făcut rău, duminică, în timpul ședinței tehnice premergătoare unui antrenament.

„În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului”, informa un comunicat al FRF.

Potrivit FRF, în urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire.