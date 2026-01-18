Farul a terminat la egalitate cu FC Hermannstadt, 1-1, într-un meci din etapa a 22-a a Superligii. Ardelenii au deschis scorul prin Eduard Florescu (52), dar constănțenii au egalat prin Ionuț Vînă (88).

Farul are șase meciuri consecutive fără victorie, trei egaluri și trei eșecuri, iar Hermannstadt nu mai câștigă de 12 partide, în care are patru egaluri și opt eșecuri. Sibienii sunt pe locul 15, 14 puncte, și cei de la Farul sunt pe locul 10, 28 de puncte.

Dorinel Munteanu, antrenorul de la Hermannstadt, a spus că echipa sa merita să câștige și a avut un mesaj pentru conducerea clubului.

Dorinel Munteanu, după ce Hermannstadt a fost egalată pe final de Farul: „Îmi doresc un jucător sau doi”

Au jucat echipele:

FARUL: Buzbuchi – Furtado, Larie, Ţîru (Ramalho 61), L. Pellegrini (D. Maftei 61) – Vînă, Dican, Radaslavescu – N. Grigoryan (I. Cojocaru 72), Işfan (Goncear 86), R. Tănasă (Vojtus 62). ANTRENOR: Ianis Zicu

HERMANNSTADT: Căbuz – Căpuşă, Karo (S. Buş 18), I. Stoica, K. Ciubotaru – Ed. Florescu, A. Ivanov (Issah 86), Dr. Albu – Neguţ, A. Chiţu, L. Stancu. ANTRENOR: Dorinel Munteanu

Dorinel Munteanu a declarat după meciul cu Farul, la Digi Sport: „Nu pot să zic că nu sunt mulțumit, e foarte important și un punct, dar meritam trei. În primele minute, băieții nu au intrat bine, dar încet-încet, am început să controlăm jocul și în repriza a doua, echipa a fost mult mai periculoasă. Avem ceva probleme medicale, dar jucătorii au început să joace de prin minutul 20, în prima repriză ne-am creat o ocazie foarte clară, am controlat jocul. Trebuia să ținem mai mult de minge, n-am făcut-o. Plecăm de la Constanța cu un punct, pentru mine e prea puțin, dar asta e situația. Pe vremea noastră era și mai frig. (n.red. – despre temperaturile scăzute) A fost frig, asta e situația, dar pentru a ieși din această situație, trebuie să trecem peste toate obstacolele.

Eu sunt optimist de când am preluat echipa, am crezut în lot, în valoarea jucătorilor, dar trebuie să muncim la nivel de echipă. Îmi doresc un jucător sau doi, dar să văd cu accidentările, va veni o perioadă foarte grea. În 12 zile, jucăm cinci meciuri, se joacă acest retur de campionat. Trebuie să adunăm cât mai multe puncte”.