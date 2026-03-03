Prima pagină » Sport » Duminică avem Rapid – Craiova, iar noi vă așteptam la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45!

03 mart. 2026, 11:26, Sport
Duminică avem Rapid - Craiova, iar noi vă așteptam la

Intrăm pe „The Rada Way”, cu fostul fundaș al Rapidului și al Craiovei, Ionuț Rada.

Avem multe de discutat, de la Slobozia până la Hamburg (martie 2006), de la Rada și Marius Constantin, la Pașcanu și Ciobotariu. Prefațăm împreună cu voi derby-ul cu Universitatea Craiova și meciurile din playoff. Îl ascultam și pe Costel Gâlcă după victoria de aseară.

Ne vedem la „EXCLUSIV RAPID”, de la ora 16:45, LIVE pe YouTube ProSport!

