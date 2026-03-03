Vești importante de la Cluj legate de depunctarea CFR. Clubul lui Ioan Varga nu a putut plăti toată datoria

Pentru fanii FCSB, ultima speranță de a mai prinde un loc în play-off era legată de un litigiu în care a fost implicat clubul CFR Cluj, scrie PROSPORT. Ardelenii s-au confruntat inclusiv cu amenințarea depunctării pentru neplata unor datorii.

Cazul lor a ajuns pe masa comisiilor federale.

Datorie de 200.000 de euro

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a obligat CFR Cluj să-i plătească 200.000 de euro impresarului Cătălin Sărmășan, o datorie din anul 2024, de când s-a făcut transferul lui Răzvan Sava la Udinese. După acest transfer, CFR avea obligația să-i achite agentului FIFA 10% din valoarea sumei încasate de la italieni, adică 200.000 de euro.

Cum patronul Ioan Varga nu a plătit, Sărmășan a reclamat clubul și a câștigat la TAS, care ulterior a informat FRF despre decizie.

CFR Cluj a avut termen limită să plătească ziua de luni, 2 martie, în caz contrar riscând depunctarea. O astfel de situație ar fi permis FCSB să profite conjunctural, deschizându-i calea spre play-off.

„Am rezolvat. Acum urmează să o plătim. Avem banii, este totul în regulă. Nu se pune problema de nicio depunctare”, a transmis Iuliu Mureșan, președintele clujenilor, punând capăt speranțelor lui Gigi Becali.

Însă, ce este interesat și Prosport are toate detalii e stratagema la care a recurs clubul „feroviar”: CFR a făcut o înțelegere cu Sărmășan și nu i-a achitat decât o parte din suma restantă. Conform sursei citate, Iuliu Mureșan i-ar fi propus impresarului o eșalonare a datoriei, astfel că suma de 200.000 de euro va fi achitată în mai multe rate. Agentul de jucători a acceptat, iar CFR Cluj a plătit chiar luni prima rată din restanța către Sărmășan.

Răzvan Sava, afacere de milioane făcută de Varga

Deși nu a plătit toți banii, înțelegerea făcută – reeșalonarea datoriei – este o metodă pe care comisiile FRF o acceptată. Astfel, s-a pus capăt litigiului și CFR nu mai este în pericol de a fi depunctată.

Cumpărat cu doar 100.000 de euro de la AC Torino, Răzvan Sava a fost vândut la Udinese pe o sumă de 20 de ori mai mare – 2 milioane. El are 23 de prezențe în tricoul formației din Serie A.

