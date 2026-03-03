Prima pagină » Actualitate » Vești importante de la Cluj legate de depunctarea CFR. Clubul lui Ioan Varga nu a putut plăti toată datoria

Vești importante de la Cluj legate de depunctarea CFR. Clubul lui Ioan Varga nu a putut plăti toată datoria

03 mart. 2026, 11:13, Actualitate
Vești importante de la Cluj legate de depunctarea CFR. Clubul lui Ioan Varga nu a putut plăti toată datoria
Vești importante de la Cluj legate de depunctarea CFR / Sursa FOTO: Sport Pictures

Pentru fanii FCSB, ultima speranță de a mai prinde un loc în play-off era legată de un litigiu în care a fost implicat clubul CFR Cluj, scrie PROSPORT. Ardelenii s-au confruntat inclusiv cu amenințarea depunctării pentru neplata unor datorii.

Cazul lor a ajuns pe masa comisiilor federale.

Datorie de 200.000 de euro

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a obligat CFR Cluj să-i plătească 200.000 de euro impresarului Cătălin Sărmășan, o datorie din anul 2024, de când s-a făcut transferul lui Răzvan Sava la Udinese. După acest transfer, CFR avea obligația să-i achite agentului FIFA 10% din valoarea sumei încasate de la italieni, adică 200.000 de euro.

Cum patronul Ioan Varga nu a plătit, Sărmășan a reclamat clubul și a câștigat la TAS, care ulterior a informat FRF despre decizie.

CFR Cluj a avut termen limită să plătească ziua de luni, 2 martie, în caz contrar riscând depunctarea. O astfel de situație ar fi permis FCSB să profite conjunctural, deschizându-i calea spre play-off.

„Am rezolvat. Acum urmează să o plătim. Avem banii, este totul în regulă. Nu se pune problema de nicio depunctare”, a transmis Iuliu Mureșan, președintele clujenilor, punând capăt speranțelor lui Gigi Becali.

Însă, ce este interesat și Prosport are toate detalii e stratagema la care a recurs clubul „feroviar”: CFR a făcut o înțelegere cu Sărmășan și nu i-a achitat decât o parte din suma restantă. Conform sursei citate, Iuliu Mureșan i-ar fi propus impresarului o eșalonare a datoriei, astfel că suma de 200.000 de euro va fi achitată în mai multe rate. Agentul de jucători a acceptat, iar CFR Cluj a plătit chiar luni prima rată din restanța către Sărmășan.

Răzvan Sava, afacere de milioane făcută de Varga

Deși nu a plătit toți banii, înțelegerea făcută – reeșalonarea datoriei – este o metodă pe care comisiile FRF o acceptată. Astfel, s-a pus capăt litigiului și CFR nu mai este în pericol de a fi depunctată.

Cumpărat cu doar 100.000 de euro de la AC Torino, Răzvan Sava a fost vândut la Udinese pe o sumă de 20 de ori mai mare – 2 milioane. El are 23 de prezențe în tricoul formației din Serie A.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Nelu Varga, de neoprit după calificarea în play-off. Investiții masive la CFR Cluj, „de 10 ori mai mulți bani”

Kyros Vassaras a făcut publică discuția dintre arbitri de la meciul controversat Farul – CFR Cluj. VIDEO cu fazele analizate

CFR Cluj are oferta pe masă de la miliardarii ruși. Ce jucător din echipa lui Ioan Varga este cerut în străinătate

Recomandarea video

Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Digi24
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Cancan.ro
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum a devenit fabrica de tractoare din Iran, construită de România, cea mai mare din Orientul Mijlociu
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce muștele își freacă „picioarele”?
FLASH NEWS Imagini impresionante din Iran: Zeci de mii de oameni, la funeraliile victimelor de la școala din Minab. „Moarte Americii, Moarte Israelului, Nu ne predăm”, strigă mulțimea furioasă
11:21
Imagini impresionante din Iran: Zeci de mii de oameni, la funeraliile victimelor de la școala din Minab. „Moarte Americii, Moarte Israelului, Nu ne predăm”, strigă mulțimea furioasă
NEWS ALERT Bolojan cheamă cetățenii la „vânătoare” de hârtii inutile. Guvernul lansează platforma fara-hartie.gov.ro
11:15
Bolojan cheamă cetățenii la „vânătoare” de hârtii inutile. Guvernul lansează platforma fara-hartie.gov.ro
RĂZBOI Lista completă a zborurilor anulate marți pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
11:12
Lista completă a zborurilor anulate marți pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
FLASH NEWS Joe Biden, moment neașteptat într-un zbor „de linie” pe Aeroportul Ronald Reagan. Fostul lider de la Casa Albă, în ipostaza unui călător obișnuit
11:12
Joe Biden, moment neașteptat într-un zbor „de linie” pe Aeroportul Ronald Reagan. Fostul lider de la Casa Albă, în ipostaza unui călător obișnuit
ECONOMIE Val de scumpiri la început de an. Energia împinge industria și alimentează inflația
11:09
Val de scumpiri la început de an. Energia împinge industria și alimentează inflația
SPORT Gigi Becali, după ce ministrul Radu Miruță a DEZVĂLUIT ce se întâmplă la Steaua: „O să îi dau un telefon”
11:04
Gigi Becali, după ce ministrul Radu Miruță a DEZVĂLUIT ce se întâmplă la Steaua: „O să îi dau un telefon”

Cele mai noi

Trimite acest link pe