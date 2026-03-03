Prima pagină » Sport » Gigi Becali, după ce ministrul Radu Miruță a DEZVĂLUIT ce se întâmplă la Steaua: „O să îi dau un telefon”

Gigi Becali, după ce ministrul Radu Miruță a DEZVĂLUIT ce se întâmplă la Steaua: „O să îi dau un telefon”

03 mart. 2026, 11:04, Sport
Gigi Becali, după ce ministrul Radu Miruță a DEZVĂLUIT ce se întâmplă la Steaua: „O să îi dau un telefon”

Ministrul Apărării Radu Miruță a spus recent că a găsit anumite nereguli la CSA Steaua, nu doar la secția de fotbal, și a explicat că nu e normal ca stadionul din Ghencea să aibă o chirie mult mai mare ca Arena Națională.

Gigi Becali a comentat despre situația Stelei, rivala FCSB, și dacă până acum l-a criticat pe ministru, acum îl laudă.

Steaua București nu are drept de promovare în Superliga din punct de vedere juridic și se caută soluții pentru ca echipa roș-albastră să poată ajunge în prima ligă, drept pe care sportiv l-a câștigat în repetate rânduri.

Ce spune Gigi Becali, după ce ministrul Radu Miruță a dezvăluit ce se întâmplă la Steaua

„De Miruță nu mă interesează. Nu știam de declarațiile lui. Nu știam, bravo lui, acum îl felicit. O să îi dau un telefon să îl felicit. E dublu prețul la Ghencea acum. Înainte ne costa vreo 60.000 și capacitatea este jumătate din Arena Națională, unde dădeam 30.000. Știu că ne costa dublu. MM a zis că nu îi convine, că e prea mult un meci din prima divizie 60.000, numai stadionul. Două meciuri pe lună peste 100.000, prea mulți bani. Nu avem ce să facem, vom juca acolo, dar e dublă suma. Dublă cât Arena Națională!”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.

Omul de afaceri îl criticase zilele trecute pe Radu Miruță, dar acum și-a schimbat părerea. „Demonstrează acum ce ai vândut tu marca și câți bani ai produs cu marca Steaua. O să vedeți că a produs gaură de milioane de euro. Ei, în mintea lor, cred că sunt club de fotbal. Nu sunt club de fotbal, sunt unitate militară. UM 02372, ei sunt unitate militară, așa apare pe un act.

Ei, când vând un jucător, să știe și Miruță, jucătorul este considerat de ANAF activ necorporal. El, fiind activ, trebuie scos la licitație, nu poate fi vândut. Trebuie cu hotărâre de Guvern. Ei vând jucători ilegal. Ei ocolesc legea.

Doamne, ferească-ne de așa ceva în țara asta. Ăia care și-au pus diurne de 24.000 de euro ce merită acum? Arestați! Așa zic. E jaf național. Bravo lui Miruță. Avea față mai de adormit așa, dar văd că îi merge bibilica. Îi găsesc numărul. Dar îl sun, chiar dacă e din partidul USR. Oamenii sunt oameni”, a mai declarat finanțatorul FCSB pentru sursa citată.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Vești importante de la Cluj legate de depunctarea CFR. Clubul lui Ioan Varga nu a putut plăti toată datoria
11:13
Vești importante de la Cluj legate de depunctarea CFR. Clubul lui Ioan Varga nu a putut plăti toată datoria
SPORT Hagi ar schimba totul la națională, după preluarea mandatului. ”Regele” l-ar vrea afară pe Mihai Stoichiță. Cine ar urma să fie noul director tehnic
09:52
Hagi ar schimba totul la națională, după preluarea mandatului. ”Regele” l-ar vrea afară pe Mihai Stoichiță. Cine ar urma să fie noul director tehnic
SPORT Unirea Slobozia – Rapid 1-2 | Costel Gâlcă: „Puteam marca și al treilea gol, și al patrulea”
22:51
Unirea Slobozia – Rapid 1-2 | Costel Gâlcă: „Puteam marca și al treilea gol, și al patrulea”
SPORT Kyros Vassaras a făcut publică discuția dintre arbitri de la meciul controversat Farul – CFR Cluj. VIDEO cu fazele analizate
17:11
Kyros Vassaras a făcut publică discuția dintre arbitri de la meciul controversat Farul – CFR Cluj. VIDEO cu fazele analizate
SPORT Naționala feminină de hochei pe gheață a câștigat Divizia III/A a Campionatului Mondial
16:24
Naționala feminină de hochei pe gheață a câștigat Divizia III/A a Campionatului Mondial
SPORT EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cine e vinovat pentru rușinea istorică de a participa în play-out? Comentăm cu Florin Costea și Robert Panduru
12:48
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cine e vinovat pentru rușinea istorică de a participa în play-out? Comentăm cu Florin Costea și Robert Panduru
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Digi24
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Cancan.ro
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum a devenit fabrica de tractoare din Iran, construită de România, cea mai mare din Orientul Mijlociu
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce muștele își freacă „picioarele”?
FLASH NEWS Marco Rubio susține că SUA a acționat defensiv, în ceea ce privește atacul asupra Iranului: „O amenințare iminentă. Ne-ar fi atacat ei, primii”
11:26
Marco Rubio susține că SUA a acționat defensiv, în ceea ce privește atacul asupra Iranului: „O amenințare iminentă. Ne-ar fi atacat ei, primii”
FLASH NEWS Imagini impresionante din Iran: Zeci de mii de oameni, la funeraliile victimelor de la școala din Minab. „Moarte Americii, Moarte Israelului, Nu ne predăm”, strigă mulțimea furioasă
11:21
Imagini impresionante din Iran: Zeci de mii de oameni, la funeraliile victimelor de la școala din Minab. „Moarte Americii, Moarte Israelului, Nu ne predăm”, strigă mulțimea furioasă
NEWS ALERT Bolojan cheamă cetățenii la „vânătoare” de hârtii inutile. Guvernul lansează platforma fara-hartie.gov.ro
11:15
Bolojan cheamă cetățenii la „vânătoare” de hârtii inutile. Guvernul lansează platforma fara-hartie.gov.ro
RĂZBOI Lista completă a zborurilor anulate marți pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
11:12
Lista completă a zborurilor anulate marți pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
FLASH NEWS Joe Biden, moment neașteptat într-un zbor „de linie” pe Aeroportul Ronald Reagan. Fostul lider de la Casa Albă, în ipostaza unui călător obișnuit
11:12
Joe Biden, moment neașteptat într-un zbor „de linie” pe Aeroportul Ronald Reagan. Fostul lider de la Casa Albă, în ipostaza unui călător obișnuit
ECONOMIE Val de scumpiri la început de an. Energia împinge industria și alimentează inflația
11:09
Val de scumpiri la început de an. Energia împinge industria și alimentează inflația

Cele mai noi

Trimite acest link pe