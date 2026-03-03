Ministrul Apărării Radu Miruță a spus recent că a găsit anumite nereguli la CSA Steaua, nu doar la secția de fotbal, și a explicat că nu e normal ca stadionul din Ghencea să aibă o chirie mult mai mare ca Arena Națională.

Gigi Becali a comentat despre situația Stelei, rivala FCSB, și dacă până acum l-a criticat pe ministru, acum îl laudă.

Steaua București nu are drept de promovare în Superliga din punct de vedere juridic și se caută soluții pentru ca echipa roș-albastră să poată ajunge în prima ligă, drept pe care sportiv l-a câștigat în repetate rânduri.

Ce spune Gigi Becali, după ce ministrul Radu Miruță a dezvăluit ce se întâmplă la Steaua

„De Miruță nu mă interesează. Nu știam de declarațiile lui. Nu știam, bravo lui, acum îl felicit. O să îi dau un telefon să îl felicit. E dublu prețul la Ghencea acum. Înainte ne costa vreo 60.000 și capacitatea este jumătate din Arena Națională, unde dădeam 30.000. Știu că ne costa dublu. MM a zis că nu îi convine, că e prea mult un meci din prima divizie 60.000, numai stadionul. Două meciuri pe lună peste 100.000, prea mulți bani. Nu avem ce să facem, vom juca acolo, dar e dublă suma. Dublă cât Arena Națională!”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.

Omul de afaceri îl criticase zilele trecute pe Radu Miruță, dar acum și-a schimbat părerea. „Demonstrează acum ce ai vândut tu marca și câți bani ai produs cu marca Steaua. O să vedeți că a produs gaură de milioane de euro. Ei, în mintea lor, cred că sunt club de fotbal. Nu sunt club de fotbal, sunt unitate militară. UM 02372, ei sunt unitate militară, așa apare pe un act.

Ei, când vând un jucător, să știe și Miruță, jucătorul este considerat de ANAF activ necorporal. El, fiind activ, trebuie scos la licitație, nu poate fi vândut. Trebuie cu hotărâre de Guvern. Ei vând jucători ilegal. Ei ocolesc legea.

Doamne, ferească-ne de așa ceva în țara asta. Ăia care și-au pus diurne de 24.000 de euro ce merită acum? Arestați! Așa zic. E jaf național. Bravo lui Miruță. Avea față mai de adormit așa, dar văd că îi merge bibilica. Îi găsesc numărul. Dar îl sun, chiar dacă e din partidul USR. Oamenii sunt oameni”, a mai declarat finanțatorul FCSB pentru sursa citată.