Alice Stroescu, prezentatoarea știrilor sportive de la Prima TV, și-a încheiat colaborarea cu postul de televiziune după mai bine de un an. Jurnalista a confirmat plecarea pe rețelele de socializare şi a transmis că îşi doreşte o nouă etapă profesională. Nu a anunțat care va fi următorul ei pas în carieră, potrivit Pagini de Media.

„Sunt recunoscătoare pentru această experienţă, care m-a ajutat să cresc, să mai fac un pas. În acelaşi timp, am simţit că e momentul pentru o nouă etapă, una cu ritm mai alert, provocări diferite şi oportunităţi care să mă scoată din zona de confort.”

Între 2020 și 2023, a fost prezentatoare de știri de la postul Aleph News înființat de Adrian Sârbu.

„Emoţiile primului live le-am avut în 2020. Eram la master, în plină pandemie, şi tocmai rămăsesem fără jobul de însoţitor de zbor, din cauza Covid-19. Imediat după, am aterizat pentru prima dată într-o redacţie de ştiri, cea de la Aleph News. Şi acolo am rămas timp de patru ani. Am trecut, pe rând, prin scaunul de redactor, prin bocancii de reporter, apoi m-am întors în redacţie ca editor şi prezentator”, a declarat Alice Stroescu.

Fosta prezentatoare a spus că nu intenționa să ajungă la TV.

„Eu nu mi-am dorit de mică să ajung la televizor. Habar n-aveam ce-mi doresc, dar cumva pare că mama știa, și, parcă numele mi-a fost predestinat. Mama admira, înainte să mă nasc, o prezentatoare pe nume Alice. Atât de mult îi plăcea de ea încât m-a botezat și pe mine astfel. Ani mai târziu, eu, Alice Stroescu, am ajuns să prezint știrile.Nu știu prea multe despre mine. Aflu lucruri noi în fiecare zi iar asta e fascinant. Ce știu sigur însă e că îmi place mult iubirea și iubesc să fiu în fața camerelor, iubesc platourile, iubesc natura, iubesc oamenii, iubesc animalele. Pentru mine jurnalismul e ca un microb, m-am lăsat “infectată” și nu vreau să mai scap de el”, mărturisește Alice Stroescu.

Cine o va înlocui?

Potrivit TVMania, noua prezentatoare la Focus Sport este Elena Andrei, fosta prezentatoare meteo. Din 15 octombrie, ea face echipă cu Alexandra Băluțescu la Focus Sport.

„După o perioadă în care am transmis stiri meteo, intru într-o nouă provocare profesională: știrile sportive. Este un domeniu care mă atrage prin emoție, energie și disciplină. Sunt o persoană activă, conectată la lumea sportului, iar acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea, chiar pe ‘terenul’ știrilor sportive.Sunt recunoscătoare pentru parcursul meu de până acum și pentru încrederea primită în a explora și alte formate de prezentare”, spune Elena Andrei.

