Prima pagină » Sport » După un an la pupitrul știrilor sportive, Alice Stroescu a plecat de la Prima TV. O prezentatoare meteo va transmite știrile la Focus Sport

După un an la pupitrul știrilor sportive, Alice Stroescu a plecat de la Prima TV. O prezentatoare meteo va transmite știrile la Focus Sport

17 oct. 2025, 22:49, Sport
După un an la pupitrul știrilor sportive, Alice Stroescu a plecat de la Prima TV. O prezentatoare meteo va transmite știrile la Focus Sport

Alice Stroescu,  prezentatoarea știrilor sportive de la Prima TV, și-a încheiat colaborarea cu postul de televiziune după mai bine de un an. Jurnalista a confirmat plecarea pe rețelele de socializare şi a transmis că îşi doreşte o nouă etapă profesională. Nu a anunțat care va fi următorul ei pas în carieră, potrivit Pagini de Media

„Sunt recunoscătoare pentru această experienţă, care m-a ajutat să cresc, să mai fac un pas. În acelaşi timp, am simţit că e momentul pentru o nouă etapă, una cu ritm mai alert, provocări diferite şi oportunităţi care să mă scoată din zona de confort.”

Între 2020 și 2023, a fost prezentatoare de știri de la postul Aleph News înființat de Adrian Sârbu.

„Emoţiile primului live le-am avut în 2020. Eram la master, în plină pandemie, şi tocmai rămăsesem fără jobul de însoţitor de zbor, din cauza Covid-19. Imediat după, am aterizat pentru prima dată într-o redacţie de ştiri, cea de la Aleph News. Şi acolo am rămas timp de patru ani. Am trecut, pe rând, prin scaunul de redactor, prin bocancii de reporter, apoi m-am întors în redacţie ca editor şi prezentator”, a declarat Alice Stroescu.

Fosta prezentatoare a spus că nu intenționa să ajungă la TV.

„Eu nu mi-am dorit de mică să ajung la televizor. Habar n-aveam ce-mi doresc, dar cumva pare că mama știa, și, parcă numele mi-a fost predestinat. Mama admira, înainte să mă nasc, o prezentatoare pe nume Alice. Atât de mult îi plăcea de ea încât m-a botezat și pe mine astfel. Ani mai târziu, eu, Alice Stroescu, am ajuns să prezint știrile.Nu știu prea multe despre mine. Aflu lucruri noi în fiecare zi iar asta e fascinant. Ce știu sigur însă e că îmi place mult iubirea și iubesc să fiu în fața camerelor, iubesc platourile, iubesc natura, iubesc oamenii, iubesc animalele. Pentru mine jurnalismul e ca un microb, m-am lăsat “infectată” și nu vreau să mai scap de el”, mărturisește Alice Stroescu.

Cine o va înlocui?

Potrivit TVMania, noua prezentatoare la Focus Sport este Elena Andrei, fosta prezentatoare meteo.   Din 15 octombrie, ea face echipă cu Alexandra Băluțescu la Focus Sport.

„După o perioadă în care am transmis stiri meteo, intru într-o nouă provocare profesională: știrile sportive. Este un domeniu care mă atrage prin emoție, energie și disciplină. Sunt o persoană activă, conectată la lumea sportului, iar acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea, chiar pe ‘terenul’ știrilor sportive.Sunt recunoscătoare pentru parcursul meu de până acum și pentru încrederea primită în a explora și alte formate de prezentare”, spune Elena Andrei.

Sursa Foto: Instagram

Autorul recomandă: Tatăl PRO TV, propunere-șoc. Mutarea Capitalei din București. În ce oraș vrea fostul mogul media să mute capitala României și de ce

Citește și

SPORT Simone Tempestini caută victoria cu numărul 9 la Raliul celor 3 județe
21:23
Simone Tempestini caută victoria cu numărul 9 la Raliul celor 3 județe
SPORT Mirel Rădoi l-a DISTRUS pe Mircea Lucescu. „Nu am crezut că un selecționer poate face asta. E șocant. Nu am mai întâlnit așa ceva”
16:35
Mirel Rădoi l-a DISTRUS pe Mircea Lucescu. „Nu am crezut că un selecționer poate face asta. E șocant. Nu am mai întâlnit așa ceva”
SPORT Pugiliștii Florin Ioniță și Arun Tudoroiu primesc zilnic vizita unui „oaspete” cu greutate. „Îl vedem în fiecare zi, de la geam”
14:42
Pugiliștii Florin Ioniță și Arun Tudoroiu primesc zilnic vizita unui „oaspete” cu greutate. „Îl vedem în fiecare zi, de la geam”
SPORT A jucat la Dinamo și Rapid și a dat verdictul înaintea derby-ului. Ce ȘANSE au cele două de a câștiga titlul în Superliga
14:29
A jucat la Dinamo și Rapid și a dat verdictul înaintea derby-ului. Ce ȘANSE au cele două de a câștiga titlul în Superliga
ACTUALITATE Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – C.S.C. 1599 Șelimbăr, sâmbătă, 18 octombrie 2025, de la ora 11.00
12:46
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – C.S.C. 1599 Șelimbăr, sâmbătă, 18 octombrie 2025, de la ora 11.00
SPORT Titularul Rapidului, în CÂRJE. Victor Angelescu recunoaște că situația este complicată: „Să sperăm că mai prinde niște meciuri”
12:07
Titularul Rapidului, în CÂRJE. Victor Angelescu recunoaște că situația este complicată: „Să sperăm că mai prinde niște meciuri”
Mediafax
Explozia din Rahova. Distrigaz: Sigiliul a fost rupt din cauza unei intervenții neautorizate
Digi24
Locatarii contrazic varianta Distrigaz: „Pentru ca nu li s-au dat bani, au rupt sigiliul și au plecat. Mirosea a gaz până la etajul 7”
Cancan.ro
Răsturnare de situație! Cine ar fi umblat la robinetul de gaz al blocului din Rahova. Acuzații grave: 'Zice să-mi plătiți 1.500 lei
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Adevarul
Medicul antivaccinist Flavia Groșan ar fi în comă, la spital. Ce spunea săptămâna trecută: „Mă duc să-mi fac investigații. Ceva îmi iese cu virgulă”
Mediafax
Bujduveanu: În una dintre scările blocului din complex, nu se va mai putea intra niciodată
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
Cancan.ro
Ce a văzut o femeie la ora 9:00 dimineața, înainte de explozia din Sectorul 5! Ea crede că acesta e motivul pentru care s-a produs deflagrația
Ce se întâmplă doctore
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
observatornews.ro
Şeful ISU, despre situaţia operaţiunii din Rahova: "Am scos şi ultima victimă din ruinele acestei clădiri"
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
Durere fără margini în fața blocului distrus din Rahova! Momentul în care mama femeii însărcinate, moarte în explozie, a fost îmbrățișată de un psiholog ISU
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
De ce cifra 4 aduce GHINION în unele culturi?
Capital.ro
Zi de doliu pentru România. Călin Georgescu, îndurerat de tragedie: Când inima se răcește, viața plătește
Evz.ro
Salamul de Sibiu, același nume, compoziții diferite. Analiza produselor de pe piață
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există și victime la fața locului
RadioImpuls
Veronica distruge orice urmă de romantism: "Se dau astea îndrăgostite tare. Cine ești tu? Îți dau maxim o săptămână cu el". Concurenta din Casa Iubirii susține că Robert se folosește de interacțiunea cu Bianca pentru a rămâne în competiție
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
(P) De ce să aleg un GPU server în locul unui server tradițional CPU?