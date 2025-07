Elias Charalambous, 44 de ani, antrenorul celor de la FCSB, a spus că a avut oferte, dar a decis să mai rămână la echipa roș – albastră.

Antrenorul cipriot a venit în martie 2023 la FCSB și a câștigat titlul de două ori, în 2024 și 2025, iar echipa a ajuns în optimile Europa League.

Contractul său era valabil până la 30 iunie, dar a semnat prelungirea și salariul e mărit la 12.500 de euro pe lună. Dacă duce echipa într-o grupă din cupele europene are o primă de 50.000 de euro.

Elias Charalambous a spus cât mai stă la FCSB. „Sunt sincer”

FCSB a câștigat Supercupa cu CFR Cluj, 2-1.

„Da, am avut ceva oferte, dar am spus-o mereu și o voi spune din nou: pentru mine, nu banii fac diferența. Cel mai important este să te simți bine, să simți că ești înconjurat de oameni care te respectă, pe care-i respecți, și să te simți bine să lucrezi într-un anumit mediu. Dacă mă întrebați dacă voi sta aici toată viața, nu, dar în acest an așa am decis. Simt că eu și echipa mai avem treabă de făcut. Acesta este motivul. Sunt limpede, sincer, de asta am stat și sper să mai stau câțiva ani”, a spus Elias Charalambous.

FCSB se pregătește acum de meciul cu Inter d’Escaldes din preliminariile Ligii Campionilor: „De duminică sau mai târziu vom începe să ne gândim la următorul meci. Sigur, când pierzi jucători, mai ales jucători de calitate, este o problemă. Dar am zis mereu că avem mereu un lot numeros, jucători care se pot adapta pe diferite poziții, mai ales în atac. Voi spune mereu că nu avem scuze. Tot ce putem face este să mergem înainte cu jucătorii pe care-i avem și să găsim soluțiile potrivite”.

