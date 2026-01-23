Prima pagină » Sport » Elias Charalambous i-a distrus pe jucători după ce FCSB a fost demolată de Dinamo Zagreb. „Când doar stai și te uiți primești gol”

23 ian. 2026, 09:13, Sport
Elias Charalambous i-a distrus pe jucători după ce FCSB a fost demolată de Dinamo Zagreb. „Când doar stai și te uiți primești gol”
Elias Charalambous i-a atacat pe jucători pentru jocul modest din meciul cu Dinamo Zagreb. Croații au câștigat cu 4-1 în partida din Europa League și echipa roș-albastră are șanse doar teoretice de a se califica în optimile competiției.

Au marcat Mounsef Bakrar (7), Dion Beljo (11, 71) și Sandro Kulenovic (90+3), iar pentru FCSB a înscris Daniel Bîrligea (42).

FCSB mai are de jucat cu Fenerbahce, pe 29 ianuarie. Rezultatele roș-albaștrilor în Europa League: 1-0 cu Go Ahead Eagles, 0-2 cu Young Boys Berna, 1-2 cu Bologna, 1-3 cu FC Basel, 0-1 cu Steaua Roșie, 4-3 cu Feyenoord și 1-4 cu Dinamo Zagreb.

„Nu mi-a plăcut atitudinea arătată de noi. Poate cu jucătorii noi vom avea spiritul de luptă de care avem nevoie, nu știu, dar nu am făcut absolut nimic pentru a-i împiedica pe adversari să marcheze. Când doar stai și te uiți primești gol. Doar ne-am uitat la adversari și i-am lăsat să înscrie. A fost clar că nu am fost motivați deloc. Nu am fost o echipă.

Adversarul nu a fost nevoit să se întrebuințeze prea mult ca să câștige. Nu am avut spirit, nu am luptat pentru a obține ceva. Le-am făcut un meci ușor celor de la Dinamo Zagreb. Sunt foarte dezamăgit, ceva trebuie să se schimbe. Dacă toți jucătorii ar fi jucat precum Olaru, altfel ar fi stat lucrurile. Trebuie să avem jucători care să arate foame de fotbal, altfel nu putem emite pretenții. Trebuie să schimbăm ceva. Probabil că de anul trecut nu am mai progresat, de asta spun că trebuie să schimbăm ceva”, a spus Elias Charalambous, la Digi Sport.

Faptul că primim goluri repede în meci înseamnă că avem o lipsă de concentrare. Trebuie să ne trezim pentru că urmează meciul cu CFR Cluj. Nu avem nicio șansă dacă jucăm așa. Putem să jucăm și cu o echipă din eșalonul trei. Dacă ne trezim avem o șansă. Eu știu ce am de făcut – Elias Charalambous

