Elias Charalambous a vorbit despre meciul cu Dinamo Zagreb din Europa League și faptul că Zeljko Kopic le-ar fi dat informații croaților despre FCSB.

Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo București, a fost și tehnician al lui Dinamo Zagreb în perioada 2021-2022.

FCSB e la un punct de Celtic, echipa de pe locul 24 și ultimul care califică în play-off-ul pentru optimile Europa League.

Elias Charalambous, despre meciul Dinamo Zagreb – FCSB și implicarea lui Zeljko Kopic

„Știm că fotbalul este un joc colectiv și că fiecare echipă are calitate individuală, dar ne focusăm pe noi. Analizăm adversarul, ei sunt o echipă bună, avem obiective similare și puncte similare. Va fi ca un derby pentru ambele echipe pentru că avem nevoie de puncte. Suntem pregătiți și cred că suntem o echipă care am arătat consistență și am arătat că putem învinge orice adversar, indiferent dacă jucăm acasă sau în deplasare.

(n.red. – despre varianta că Zeljko Kopic ar fi dat informații celor de la Dinamo Zagreb) Din perspectiva mea, nu mă sfătuiesc cu alți oameni, indiferent dacă joc în locuri în care am cunoștințe, pentru că eu am filosofia mea de antrenor și vreau să-mi fac singur părerea. Avem tot ce ne trebuie pentru analiză și nu e nevoie, dar dacă el a făcut asta, respect decizia, este alegerea fiecăruia”, a declarat Elias Charalambous despre meciul Dinamo Zagreb – FCSB.

„Ngezana este 100% gata să joace. Chiricheș nu este cu noi”

„Ngezana este 100% gata să joace. Chiricheș nu este cu noi, a avut probleme cu spatele și nu a putut face deplasarea. Este important însă să-i avem pe Arad și Duarte cu noi, să fie cu echipa, să se antreneze alături de noi, chiar dacă nu pot evolua. Duarte este de câteva zile aici și îl poate ajuta pe Ofri cu acomodarea. Cred că suntem în situații similare cu Zagreb. Am avut pauză, câte un meci amical, noi am avut și un joc oficial, însă suntem în aceeași situație. Cred că stadionul va fi plin. Jucătorilor le place să joace într-o asemenea atmosferă și sper să fie cât mai mulți oameni, ca să fie ceva frumos pentru jucători. După ce Șut a plecat, am avut nevoie de un jucător. Ofri are experiență, a jucat la națională și în Champions League, și asta căutam. Sper să ne ajute. Noi toate meciurile le analizăm și încercăm să găsim punctele tari ale adversarilor, așa cum și ei ne analizează și caută punctele noastre slabe. Nu vom schimba multe în ceea ce privește filosofia și stilul de joc, dar vom încerca să îmbunătățim câteva aspecte tactice, pentru a lua cele trei puncte”, a mai spus acesta.