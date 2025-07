Elias Charalambous, nemulțumit după FCSB – Inter Club d’Escaldes 3-1. Ce a spus despre jucătorii săi

Elias Charalambous nu e mulțumit de jocul echipei sale, deși FCSB a învins cu 3-1 pe Inter Club d’Escaldes, în prima manșă a turului întâi al Ligii Campionilor.

Au fost mai multe greșeli în defensivă, ale lui Ngezana care au dus la un penalty pentru adversari, ratat, și la golul lui Rafinha.

Manșa secundă va avea loc pe 15 iulie, pe Estadi FAF de la Encamp (21:30).

Elias Charalambous, nemulțumit după FCSB – Inter Club d’Escaldes 3-1

Și Gigi Becali a criticat unii jucători după meciul cu Inter Club d’Escaldes 3-1.

„Rezultatul este bun, dar nu la fel a fost și jocul nostru. Meciurile sunt dificile și dacă nu ești concentrat 100%, atunci ai probleme. Așa s-a întâmplat acum. Am avut probleme în fața unui adversar care joacă fotbal. Am analizat înainte și știam că este o echipă mult mai bună decât se vorbea. Am avut ocazii, dar dacă nu reușești să înscrii ajungi să suferi. Pentru că adversarii au avut ocazia să marcheze al doilea gol. Însă responsabilitatea pentru jocul nu tocmai bun îmi aparține. Eu trebuie să îi fac pe jucători să fie mai concentrați în astfel de partide.

Nu trebuie să învinovățim un anumit jucător. Toți, începând cu mine, trebuie să fim mai concentrați. Rezultatul e bun, dar trebuie să ne îmbunătățim jocul ca și echipă. Este început de sezon și există scuze, însă cu siguranță ne vom îmbunătăți jocul în viitor. Nu este un accident, pentru că am câștigat meciul. Nu trebuie să vedem totul în negru. Da, am fi putut juca mai bine. Însă nu vine sfârșitul lumii pentru că nu am jucat fantastic. 3-1 este totuși o victorie, să nu uităm acest lucru. În retur va fi un meci dificil, cu siguranță. După cum am văzut toți, Inter este o echipă căreia îi place să joace fotbal, care are calitate. Dar totul va depinde de noi. Nu trebuie să ne relaxăm, trebuie să ne îmbunătățim jocul”, a declarat Elias Charalambous.