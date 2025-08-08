Prima pagină » Sport » Eliza Bădescu, campioană europeană la ȘAH rapid

Eliza Bădescu, campioană europeană la ȘAH rapid

08 aug. 2025, 09:12, Sport
Eliza Bădescu, campioană europeană la ȘAH rapid

Eliza-Ioana Bădescu a devenit campioană europeană la şah rapid, la categoria U10, la Salonic. Ea a obţinut 7,5 puncte din 9 runde.

La doar 9 ani, Bădescu a trecut de la statutul de outsider (cap de serie 4) la cel de campioană, încheind turneul de şah rapid cu 7,5 puncte din 9 runde într-un pluton de 457 de juniori din 36 de ţări.

Eliza Bădescu, campioană Europeană la şah rapid

„La doar patru luni după medalia de argint istorică câştigată de Irina Bulmaga la Campionatul European Feminin de la Rodos şi medalia de aur câştigată de echipa masculină U12 la Campionatul European pe Echipe de Tineret de la Terme Čatež, România adaugă o nouă coroană continentală: Succesele legate într-un interval de doar patru luni – argintul lui Bulmaga, aurul echipei de băieţi U12 şi acum titlul continental U10 feminin – schiţează un tablou nou pentru şahul românesc: un ecosistem care produce performanţă la toate vârstele, de la copii la seniori. În spatele acestor trofee se află o reţea tot mai robustă de cluburi şi antrenori, finanţări publice şi private mai consistente şi campanii naţionale de popularizare a şahului în şcoli. Pentru Eliza-Ioana Bădescu, aurul de la Salonic este probabil doar începutul. Pentru România, el înseamnă că şahul nu mai este o promisiune, ci o realitate care urcă, etapă după etapă, spre vârful clasamentelor europene şi mondiale..”, a afirmat preşedintele Federaţiei Române de Şah, Vlad Ardeleanu.

Eliza Bădescu a mai cucerit:

Aur la Blitz

Argint la Șah Rapid și la Clasic

Bronz la Dezlegări, toate la categoria fete 8 ani

La Campionatul European de Juniori a câștigat:

Argint la șah rapid

Argint la blitz

Bronz la șah clasic

„Extraordinar! Eliza Bădescu a devenit 🇪🇺 campioană europeană și la blitz la categoria fete sub 10 ani, după ce cu o zi în urmă obținuse titlul și la șah rapid! Eliza a terminat cele 18 runde desfășurate joi, la Salonic, în Grecia, cu 13,5 puncte.
Felicitări, Eliza, și mult succes în continuare”, notează Federația Română de Șah.

Mediafax
HOROSCOP 7 august. Leii primesc propuneri interesante, Balanțele trebuie să fie sincere și ferme
Digi24
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
Cancan.ro
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Prosport.ro
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
Adevarul
Val de disponibilizări la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate
Mediafax
DOCUMENT. Avem pachetul doi de măsuri al guvernului Bolojan. 6000 de posturi eliminate
Click
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Ce se întâmplă doctore
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
observatornews.ro
Preţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedinte
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
O româncă și-a salvat familia de la înec în Thassos. Avertismentul făcut de familia de turiști pe rețelele sociale: „Aveți grijă la curenții marini!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
Mormânt vechi de 1.000 de ani RESCRIE istoria
Capital.ro
Călin Georgescu și Ion Iliescu. Secretul a fost păstrat ani de zile. Băsescu a simțit ce se punea la cale: Dezastru…
Evz.ro
Lobby la Washington. România a angajat firma care a obținut Visa Waiver pentru Qatar
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Stirile Kanal D
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
Kfetele
FOTO Mihaela Rădulescu, imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „L-am făcut pe acest om cel mai fericit dintotdeauna și el a făcut la fel pentru mine”
RadioImpuls
Cum a fost prima zi de UNTOLD X? Rag'N'Bone Man a electrizat scena principală cu un show de senzație! Zeci de mii de fani au cântat alături de el
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru diseară!
Descopera.ro
Cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată pe Pământ
POLITICĂ Sorin Grindeanu: Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni
09:30
Sorin Grindeanu: Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni
JUSTIȚIE Poliția a demarat 34 de percheziții în 5 județe din România într-un dosar de PROXENETISM. 10 suspecți au fost duși la audieri
09:27
Poliția a demarat 34 de percheziții în 5 județe din România într-un dosar de PROXENETISM. 10 suspecți au fost duși la audieri
EXTERNE Donald Trump a anunțat semnarea unui ACORD de pace între Armenia și Azerbaidjan/„Mulți lideri au încercat să pună capăt războiului, fără succes”
09:26
Donald Trump a anunțat semnarea unui ACORD de pace între Armenia și Azerbaidjan/„Mulți lideri au încercat să pună capăt războiului, fără succes”
MARIUS TUCĂ SHOW Mirel Palada: „ÎNCREDEREA în Nicușor Dan și Bolojan a ajuns la 25%”
09:16
Mirel Palada: „ÎNCREDEREA în Nicușor Dan și Bolojan a ajuns la 25%”
CULTURĂ Pianistul Seong-Jin Cho debutează în România la Festivalul Enescu, alături de Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia din Roma
09:04
Pianistul Seong-Jin Cho debutează în România la Festivalul Enescu, alături de Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia din Roma
ACTUALITATE Republica Moldova RETRAGE licența Moldovagaz, controlată de Gazprom. Rusia acuză „distrugerea deliberată” a companiei și amenință cu represalii
09:00
Republica Moldova RETRAGE licența Moldovagaz, controlată de Gazprom. Rusia acuză „distrugerea deliberată” a companiei și amenință cu represalii