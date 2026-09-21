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Omul de afaceri Ionel Rusen, implicat în noul dosar al lui Călin Georgescu, a fost adus la DIICOT

Elena Popescu
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Omul de afaceri Ionel Rusen, implicat în noul dosar al lui Călin Georgescu, a fost adus la DIICOT după perchezițiile de luni dimineață. 

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Potrivit surselor Gândul, Ionel Rusen este intermediarul dintre Călin Georgescu și oamenii de afaceri în vederea sprijinirii campaniei electorale din 2024. Acesta mai este acuzat că a transferat sume de bani în contul soției sale.

Ionel Rusen este un om de afaceri din Constanța, care – potrivit profilului de Facebook – susține că trăiește în Milano, Italia. Este vorba de un fost rugbyst, care a jucat și în peninsulă, și care, în 2021, se prezenta drept patronul clubului ACS Tomitanii Constanța.

Potrivit News.ro, în 2022, mai mulți rugbyști neo-zeelandezi au relatat în presa din țara lor cum au fost păcăliți de Ionel Rusen. Au venit să joace pentru Tomitanii Constanța, dar nu au fost plătiți. Acum, clubul este în insolvență.

Ce spune DIICOT

DIICOT a susținut declarații de presă în care au prezentat informațiile din comunicatul de presă transmis luni dimineață:

”Investigația are un caracter complex. Au fost reunite mai multe cauze care vizau același tip de mecanism. Începând cu luna septembrie 2021, 3 persoane, doi români și un italian, au constituit un grup infracțional organizat. Au acționat pe teritoriul României și în Marea Britanie. Rolurile lor au fost distincte, dar complementare. Unei persoane vătămate i-a fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro. I-au fost prezentate documente și proceduri. I-au fost indicate conturi. Au urmat mai multe întâlniri.

Un milion de euro urma sa fie investit intr o afacere cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro urmau sa fie folosiți pentru campania electorală a altei persoane. Finanțarea promisă nu a fost obținută, dar acțiunea a continuat. Persoanei vătămate i-a fost prezentată posibilitatea finanțării de la 6 milioane la 15 milioane. Prejudiciul total depășește 1,1 milioane de euro. Astăzi au fost puse în aplicare 5 mandate de percheziție. Cele 3 persoane sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și grup infracțional organizat”, arată DIICOT.

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