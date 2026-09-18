Ce a pățit Lorena Balaci într-un spital din România. „Plătesc 24.000 de lei pe an pentru sănătate şi...”

Lorena Balaci este doar unul dintre miile de români care s-au lovit de realitatea dură din spitalel. Ea a transmis un mesaj de revoltă pe social media, după ce a povestit ce i s-a întâmplat, scrie PROSPORT.

Situația este cu adevărat gravă în sistemul medical românesc. Până și spitalele din București duc lipsă de medicamente de bază, de care pacienții au nevoie atunci când vin cu o urgență.

Fiica lui Ilie Balaci, șocată de sistemul medical românesc

Fiica marelui Ilie Balaci și-a exprimat indignarea față de situația din spitale. Ea se întreabă pe ce se duc banii, în condițiile în care, la fel ca alte milioane de români, plătește anual mii de euro la CASS (Casa de Asigurări de Sănătate).

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Iată ce a scris pe Instagram Lorena Balaci:

„Plătesc, lună de lună, peste 2.000 de lei contribuție la sănătate. Peste 24.000 de lei pe an. Și, când ajungi la Urgență, bolnav, afli că nici măcar o rețetă gratuită sau compensată nu îți pot da. Pleci cu o recomandare scrisă pe o hârtie și cu indicația să îți cumperi singur medicamentele. Atunci, pentru ce plătim? Nu cer tratament preferențial. Nu cer favoruri. Cer doar să primesc un serviciu medical decent pentru banii care îmi sunt opriți obligatoriu în fiecare lună.

În România, contribuția la sănătate este obligatorie. Sănătatea, însă, pare să fi devenit opțională. Plătim ca într-un sistem performant și suntem tratați ca și cum ni s-ar face o favoare. Asta nu mai este solidaritate socială. Este bătaie de joc instituționalizată”.

Cu ce se ocupă Lorena Balaci

Lorena Balaci este, în prezent, președinte la ACS Craiova Maxima, mai scrie ProSport. De asemenea, mai face parte din conducerea AJF Dolj, ca reprezentant al cluburilor de juniori în Comitetul Executiv, și îndeplinește rolul de ambasador al fotbalului feminin.

În 2025, ea a absolvit cursul Managementul Academiilor de Fotbal – Double Pass & FRF.

„A fost o experiență intensă, profundă și esențială pentru ceea ce vreau să clădesc la ACS Craiova Maxima: un mediu profesionist, sănătos, orientat spre jucător și spre viitor. Player First. Coach Better. Club Stronger. Acest certificat nu e un final, este începutul unei etape în care voi implementa tot ce am acumulat: structură, metodologie, leadership și viziune modernă pentru fotbalul din Bănie. Continuăm să construim o academie de care să fim mândri!”, a povestit Lorena Balaci.