O întâlnire între președintele Statelor Unite și șeful statului francez este programată pentru sfârșitul zilei de luni, la New York, unde cei doi lideri se deplasează pentru a participa la Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

Donald Trump se va întâlni cu președintele Franței, Emmanuel Macron, luni, la New York, unde cei doi lideri urmează să participe săptămâna aceasta la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, a anunțat Casa Albă.

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Interviul este programat pentru ora 17:35, ora locală (00:35 ora României), conform agendei președintelui american publicată duminică seara. Donald Trump urmează să fie primit, chiar înainte de interviu, de primarul New York-ului, Zohran Mamdani.

După sosirea sa luni la New York, Emmanuel Macron urmează să aibă o serie de întâlniri dedicate crizelor internaționale. Pe lângă Donald Trump, el intenționează să se întâlnească, în timpul șederii sale, în special cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Palatul Elysée pregătește, de asemenea, mai multe întâlniri cu lideri din Orientul Mijlociu, printre care se numără și președintele iranian Massoud Pezeshkian.

Președintele francez se va întâlni, de asemenea, cu principalii actori mondiali din domeniul inteligenței artificiale.

În cadrul discursului său în fața Adunării Generale a ONU, programat pentru marți, acesta intenționează să pledeze pentru „un multilateralism eficient”, bazat pe coaliții de state și actori capabili să obțină rezultate concrete, potrivit Palatului Elysée.

Donald Trump și Emmanuel Macron s-au întâlnit ultima dată în luna iunie 2026, cu ocazia summitului G7 organizat în Franța. Cu acea ocazie, președintele francez l-a găzduit pe liderul american la un dineu oficial desfășurat la Palatul Versailles.