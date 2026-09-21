Doliu în lumea biatlonului. A murit fostul mare campion Serghei Cepikov

Serghei Cepikov, fost campion olimpic la biatlon și deputat rus, a murit la 59 de ani, după o luptă îndelungată cu mai multe probleme de sănătate, scrie Cancan.ro.

Anunțul a fost făcut de Federația Rusă de Biatlon, care nu a precizat însă diagnosticul de care suferea fostul mare sportiv.

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Cine a fost Serghei Cepikov

Serghei Cepikov a avut o carieră impresionantă în sport, întinsă pe mai multe decenii, în care a reprezentat Uniunea Sovierită și, ulterior, Rusia la 6 ediții ale Jocurilor Olimpice de iarnă.

Acesta a urcat de 2 ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului olimpic.

În 1988, Cepikov a câștigat aurul la ștafetă, iar 6 ani mai târziu și-a trecut în palmares un nou titlu olimpic, la sprint.

Performanțele sale nu s-au limitat la J.O. Cepikov a devenit campion mondial în 1989, în competiția pe echipe, iar în 2006 a cucerit din nou aurul mondial, la ștafetă mixtă.

De-a lungul carierei, Cepikov a practicat și schiul fond, înainte de a reveni la biatlon.

După retragerea din sport, Serghei Cepikov a urmat o carieră politică. În 2006 s-a înscris în Rusia Unită, partidul aflat la putere și asociat cu Vladimir Putin.

Cinci ani mai târziu a ajuns în legislativul regiunii Sverdlovsk, iar în 2016 a devenit membru al Dumei de Stat.

Numele lui Cepikov a ajuns și pe listele de sancțiuni occidentale. În 2022, SUA, UE și alte state au impus măsuri împotriva sa în contextul pozițiilor adoptate de parlamentarii ruși după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei.

Presa rusă a relatat că fostul campion Serghei Cepikov ar fi suferit de cancer.