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Grindeanu explică în ce condiții ar putea PSD să negocieze cu Siegfried Mureșan

Grindeanu explică în ce condiții ar putea PSD să negocieze cu Siegfried Mureșan
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații ar putea purta discuții cu premierul desemnat Siegfried Mureșan doar dacă acesta ia în calcul includerea în programul de guvernare a celor 10 propuneri formulate de PSD la Sinaia.

Grindeanu a subliniat că PSD a decis anterior retragerea de la guvernare, după ce aproximativ 90% dintre cei 5.000 de membri care au participat la consultarea internă au votat pentru schimbarea direcției partidului.

„Noi, în toată această perioadă, am fost maturul din încăpere și am încercat să găsim soluții. Faptul că, după dezbateri interne, care au durat mai multe luni de la începutul acestui an, am avut un vot în care aproape 90% dintre cei 5.000 de colegi au spus că trebuie să schimbăm direcția, adică trebuie să ne retragem din Guvernul Bolojan, faptul că domnul Mureșan, înainte de a avea o discuție cu noi, dacă dorește voturile PSD, spune că va continua direcția proastă în care a mers sau modul în care a condus Ilie Bolojan, nu cred că ne conduce spre o altă concluzie decât cea pe care a luat-o PSD mai devreme, de a nu vota”, a declarat Sorin Grindeanu.

Ce îi cere PSD lui Siegfried Mureșan

Liderul PSD a precizat că social-democrații sunt dispuși să discute cu Mureșan dacă acesta va lua în calcul propunerile partidului.

Altfel, dacă dorește să avem discuții, să ne spună cum poate prinde în programul de guvernare cele 10 recomandări pe care noi le-am făcut, decalogul de la Sinaia. Nu am auzit nimic ca domnul Mureșan să spună despre aceste lucruri, de când a fost nominalizat, că va lua măcar în calcul propunerile PSD”, a continuat liderul social-democrat.

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