Prima pagină » Sport » Sorana Cîrstea a părăsit Top 15 WTA după actualizarea clasamentului mondial

Sorana Cîrstea a părăsit Top 15 WTA după actualizarea clasamentului mondial

Sorana Cîrstea a părăsit Top 15 WTA după actualizarea clasamentului mondial
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sorana Cîrstea a coborât o poziție în ierarhia WTA de simplu. Jucătoarea româncă se află acum pe 16, iar România mai are două sportive printre primele o sută ale lumii: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse.

Sorana (36 de ani) a părăsit în această săptămână locul 15, cel mai bun ocupat până acum în carieră. Cu 2.464 de puncte acumulate, Cîrstea se află în prezent pe 16, transmite g4media.ro.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

În coborâre în clasament se găsesc și Jaqueline Cristian (locul 58) și Gabriela Ruse (locul 66).

sursa: Profimedia

Jucătoare din România în ierarhia WTA de simplu

  • 16 Sorana Cîrstea 2.464 puncte (-1 loc)
  • 58 Jaqueline Cristian 1.051 (-3)
  • 66 Gabriela Ruse 991 (-1)
  • 282 Ruxandra Bertea 255 (-3)
  • 338 Miriam Bulgaru 198 (+13)
  • 451 Irina Begu 127 (-3) etc.

Top 10 WTA

  • Elena Rybakina 9.901 puncte
  • Aryna Sabalenka 7.875
  • Jessica Pegula 7.265
  • Coco Gauff 7.244
  • Mirra Andreeva 5.743
  • Linda Noskova 5.328
  • Elina Svitolina 4.809
  • Karolina Muchova 4.683
  • Iga Swiatek 4.119
  • Marta Kostyuk 4.040
Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SHOWBIZ Simona Halep, prezentă la ziua de naștere a lui Patrick Ciorcilă, fiului fondatorului Băncii Transilvania. Ce alte vedete au mai venit la petrecere
09:07
Simona Halep, prezentă la ziua de naștere a lui Patrick Ciorcilă, fiului fondatorului Băncii Transilvania. Ce alte vedete au mai venit la petrecere
DECES Doliu în lumea biatlonului. A murit fostul mare campion Serghei Cepikov
09:00
Doliu în lumea biatlonului. A murit fostul mare campion Serghei Cepikov
SPORT Doru Tureanu, readus în memoria publicului. Patinoarul Berceni Arena va purta numele sportivului
17:38, 19 Sep 2026
Doru Tureanu, readus în memoria publicului. Patinoarul Berceni Arena va purta numele sportivului
INEDIT Ce cadou neprețuit i-a făcut Simona Halep designerului Cătălin Botezatu. „Te iubesc pentru tot”
08:19, 17 Sep 2026
Ce cadou neprețuit i-a făcut Simona Halep designerului Cătălin Botezatu. „Te iubesc pentru tot”
INFRASTRUCTURĂ Capsula timpului, amplasată în fundația noului stadion din Pitești. Arena va avea 15.200 de locuri. Ministrul Dezvoltării, printre cei prezenți la eveniment
13:44, 16 Sep 2026
Capsula timpului, amplasată în fundația noului stadion din Pitești. Arena va avea 15.200 de locuri. Ministrul Dezvoltării, printre cei prezenți la eveniment
Mediafax
Imagini EXCLUSIVE cu momentul în care Călin Georgescu a fost ridicat din trafic!
Digi24
A murit fiul lui Cindy Crawford. Avea doar 27 de ani
Cancan.ro
SECRETUL de la înmormântarea Prințesei Diana iese la iveală după aproape 30 de ani! Dorința care nu i-ar fi fost respectată
Prosport.ro
Cum arată azi Tania Budi, femeia care a fost asociată cu Gigi Becali: „Păcatele le-am spovedit, n-am atins-o în viața mea”
Adevarul
Reînarmarea Germaniei sperie Europa: „Știm unde poate duce asta pe mâna extremei drepte”
Mediafax
„Am avut încredere în Călin Georgescu". Victima din dosarul lui Georgescu rupe tăcerea
Click
Tragedie pentru Cindy Crawford! Fiul ei, modelul Presley Gerber, a murit la doar 27 de ani
Digi24
Progres major în tratamentul cancerului. Un băiat de 3 ani cu metastaze s-a vindecat cu două doze dintr-o terapie experimentală
Cancan.ro
Mărturii din iad: A venit SMURD-ul după ce a leșinat. Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol, și-ar fi terorizat actuala soție!
Ce se întâmplă doctore
În ce și-a găsit refugiul Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale. Ce obișnuiește să facă vedeta săptămânal
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Kaufland are o ofertă Parkside pentru cei care fac singuri mici reparații la mașină sau motocicletă. Costă 119 lei
Descopera.ro
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Claude devine tot mai independent, dezvăluie gigantul Anthropic
Mediafax Italia
Scumpire-șoc de aproape 60%! A EXPLODAT PREȚUL unui produs banal pe care îl cumpără toți românii
Mediafax Spania
Nu te-ai fi așteptat! Un pilot DEZVĂLUIE care sunt CELE MAI MARI PROBLEME într-un avion!
CONTROVERSĂ Primăria comunei Vladimirescu din județul Arad, obligată să schimbe numele unei străzi. Medicul Nicolae Paulescu, considerat antisemit
11:16
Primăria comunei Vladimirescu din județul Arad, obligată să schimbe numele unei străzi. Medicul Nicolae Paulescu, considerat antisemit
NEWS ALERT Omul de afaceri care a reclamat presupusa fraudă de 1,1 milioane de euro rupe tăcerea: ”Am avut încredere deplină în Călin Georgescu”
10:53
Omul de afaceri care a reclamat presupusa fraudă de 1,1 milioane de euro rupe tăcerea: ”Am avut încredere deplină în Călin Georgescu”
FLASH NEWS Nicușor Dan a semnat decretul prin care Siegfried Mureșan este desemnat pentru funcția de prim-ministru
10:45
Nicușor Dan a semnat decretul prin care Siegfried Mureșan este desemnat pentru funcția de prim-ministru
ATAC Un agent ICE a împușcat un bărbat în Austin. Victima este în stare gravă
10:38
Un agent ICE a împușcat un bărbat în Austin. Victima este în stare gravă
REACȚIE Premierul desemnat Siegfried Mureșan îl atacă pe Călin Georgescu după descinderea DIICOT. Îl numește „personaj pro-rus, anti-european”
10:31
Premierul desemnat Siegfried Mureșan îl atacă pe Călin Georgescu după descinderea DIICOT. Îl numește „personaj pro-rus, anti-european”
FLASH NEWS Siegfried Mureșan spune că urmează „momentul adevărului” pentru PSD: „Ei sunt cei care trebuie să decidă dacă vor realmente un Guvern pro-european sau dacă sunt într-un parteneriat cu AUR”
10:30
Siegfried Mureșan spune că urmează „momentul adevărului” pentru PSD: „Ei sunt cei care trebuie să decidă dacă vor realmente un Guvern pro-european sau dacă sunt într-un parteneriat cu AUR”

Cele mai noi

Trimite acest link pe