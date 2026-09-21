Sorana Cîrstea a părăsit Top 15 WTA după actualizarea clasamentului mondial

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11:26
Sorana Cîrstea a coborât o poziție în ierarhia WTA de simplu. Jucătoarea româncă se află acum pe 16, iar România mai are două sportive printre primele o sută ale lumii: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse.
Sorana (36 de ani) a părăsit în această săptămână locul 15, cel mai bun ocupat până acum în carieră. Cu 2.464 de puncte acumulate, Cîrstea se află în prezent pe 16, transmite g4media.ro.
În coborâre în clasament se găsesc și Jaqueline Cristian (locul 58) și Gabriela Ruse (locul 66).