Sorana Cîrstea a părăsit Top 15 WTA după actualizarea clasamentului mondial

Sorana Cîrstea a coborât o poziție în ierarhia WTA de simplu. Jucătoarea româncă se află acum pe 16, iar România mai are două sportive printre primele o sută ale lumii: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse.

Sorana (36 de ani) a părăsit în această săptămână locul 15, cel mai bun ocupat până acum în carieră. Cu 2.464 de puncte acumulate, Cîrstea se află în prezent pe 16, transmite g4media.ro.

Sondaj Gândul Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

În coborâre în clasament se găsesc și Jaqueline Cristian (locul 58) și Gabriela Ruse (locul 66).

Jucătoare din România în ierarhia WTA de simplu

16 Sorana Cîrstea 2.464 puncte (-1 loc)

58 Jaqueline Cristian 1.051 (-3)

66 Gabriela Ruse 991 (-1)

282 Ruxandra Bertea 255 (-3)

338 Miriam Bulgaru 198 (+13)

451 Irina Begu 127 (-3) etc.

Top 10 WTA