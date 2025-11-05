Prima pagină » Sport » EXCLUSIV DINAMO, azi de la 17.45. Dinamo e gata să mai aducă un atacant: transferuri de urgență

05 nov. 2025, 14:25, Sport
„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 17.45.

Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu discută despre întăririle pe care Dinamo e gata să le facă: cine e atacantul mult-așteptat și cine e fundașul central aflat în vizorul conducerii.

Dăm calificativele pentru turul sezonului regulat. Vedem cine ia patru stele și cine primește „garsonieră”.

Nu neglijăm nici meciul cu Csikszereda și vorbim despre ce se poate întâmpla după ce în tur a fost scandal mare cu suporterii.

Azi, miercuri, de la 17.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

