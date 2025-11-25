Prima pagină » Sport » EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Surpriza iernii: Dinamo se pregătește să aducă un fotbalist de națională!

25 nov. 2025, 14:55, Sport
„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.00. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații despre transferul important pe care îl pregătește Dinamo: un fotbalist de națională a fost contactat pentru a rezolva una dintre problemele majore ale „câinilor”!

Discutăm despre meciul de la Botoșani și dăm calificativele: oferim azi celebra „garsonieră”?

Aflăm toate detaliile discutate la adunarea generală a acționarilor de astăzi și explicăm deciziile de la ședința de maximă importanță pentru viitorul clubului.

Azi, marți, de la 18.00, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

Pierdeți doar dacă nu vă uitați!

