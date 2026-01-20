Prima pagină » Sport » EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Haos la campioana României. Analizăm cu Victoraș Iacob ce se mai poate repara și cum arată ultimul transfer

20 ian. 2026, 12:24, Sport
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

Victoraș Iacob, atacantul care a făcut parte din generația UEFAntastică a celor de la FCSB, este invitatul special din această seară. Alături de el va fi și Robert Panduru, fost preparator fizic la naționala U19 a României.

FCSB e într-o cădere continuă în acest sezon. Tocmai a fost învinsă și de FC Argeș în campionat, scor 0-1. Rămân 4 puncte distanță până la primul loc care asigură calificarea în play-off, pe care-l ocupă în acest moment UTA Arad.

Cu cei doi invitați vom analiza la EXCLUSIV FCSB și ultimul transfer făcut de Gigi Becali. Ofri Arad a semnat astăzi contractul și s-a alăturat lotului condus de Elias Charalambous.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiunea EXCLUSIV FCSB prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

Urmăriți-ne, distribuiți emisiunea prietenilor, pentru că veți afla informații exclusive din interiorul campioanei FCSB.

