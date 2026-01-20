„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

Victoraș Iacob, atacantul care a făcut parte din generația UEFAntastică a celor de la FCSB, este invitatul special din această seară. Alături de el va fi și Robert Panduru, fost preparator fizic la naționala U19 a României.

FCSB e într-o cădere continuă în acest sezon. Tocmai a fost învinsă și de FC Argeș în campionat, scor 0-1. Rămân 4 puncte distanță până la primul loc care asigură calificarea în play-off, pe care-l ocupă în acest moment UTA Arad.

Cu cei doi invitați vom analiza la EXCLUSIV FCSB și ultimul transfer făcut de Gigi Becali. Ofri Arad a semnat astăzi contractul și s-a alăturat lotului condus de Elias Charalambous.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiunea EXCLUSIV FCSB prin comentariile și întrebările voastre

