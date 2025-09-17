„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară, de la ora 18:30, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

Campioana României continuă să aibă mari probleme în campionat, unde nici de această dată n-a câștigat. De altfel, din ultimele 9 meciuri în Superliga, FCSB a obținut o singură victorie, 1-0 cu Petrolul. În weekend-ul care tocmai a trecut, roș-albaștrii s-au încurcat și la Csikszereda, scor 1-1.

EXCLUSIV FCSB, azi, de la 18:30. Campioana nu mai strălucește și jucătorii cad pe capete: analizăm situația cu Ilie Stan și Christi Luță

Pe lângă dezastrul din clasament, unde FCSB ocupă locul 11, în cadrul echipei se întâmplă lucruri bizare. Jucătorii se accidentează extrem de des în ultima perioadă, regula U21 a devenit un calvar pentru Charalambous, iar unii fotbaliști vor neapărat să plece de la campioana României.

Moderatorul Alin Grigore va analiza aceste subiecte, dar și altele, cu Ilie Stan, fostul antrenor de la FCSB din perioada 2011-2012, și cu jurnalistul ProSport, Christi Luță.

Vom afla în direct de la Ilie Stan, omul care a lucrat cu Gigi Becali, dacă patronul de la FCSB s-a transformat în toți acești ani în bine sau în rău. Și vom încerca să vedem dacă Ilie Stan are soluții pentru ieșirea din criză a campionilor.

