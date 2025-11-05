„EXCLUSIV RAPID” cu Beldie și Gâlcă începe la ora 16:45, în direct pe YouTube – ProSport

Rapid a terminat turul cu o singură înfrângere și continuă lupta pentru titlul de campioană a României, care a ajuns ultima dată în Giulești în 2003.

Vorbim despre tot ce s-a întâmplat de la venirea lui Gâlcă și despre ceea ce urmează la Rapid. Sâmbătă avem Rapid – FC Argeș, un meci care stârnește orgolii mari.

Nu ratați emisiunea de astăzi! Vă așteptăm alături de noi pe canalul de YouTube – ProSport, de la 16:45 la „EXCLUSIV RAPID”!