Bolojan şi Pîslaru au mesaje de la avocatul Adrian Toni Neacşu: „Şantajul cu pierderea banilor e o minciună. Să publice scrisoarea trimisă CE”

Luiza Dobrescu
11 feb. 2026, 12:40, Actualitate
Avocatul Adrian Toni Neacşcu consideră că a cincea amânare în cazul legii pensiilor speciale este rezultatul exclusiv al „motivul amânării este real și că presiunile lui Ilie Bolojan îi deranjează și pe judecătorii pe care îi consideră apropiați puterii”, scrie miercuri, pe facebook. 

„Şantajul cu pierderea banilor este o minciună și că CCR nu e dispusă să își asume vinovății care aparțin numai Guvernului” mai scrie avocatul despre motivul real al atâtor amânări în cazul pensiilor magistraţilor.

„Scenariul unei minorității toxice care determină abuziv amânări la CCR, de proveniență PSD, cade iarăși. Votul pentru amânare e covârșitor majoritar, ca și ultimă oară.

Asta arată că motivul amânării este real și că presiunile lui Ilie Bolojan îi deranjează și pe judecătorii pe care îi consideră apropiați puterii.

Mai arată că santajul cu pierderea banilor este o minciună și că CCR nu e dispusă să își asume vinovății care aparțin numai Guvernului, pentru nerealizări care au avut ultim termen la 28.11.2025.”

Avocatul are un mesaj şi pentru ministrul Dragoş Pîslaru, căruia îi transmite că „ar face bine să publice scrisoarea trimisă CE la 28.11.2025 prin care justifică îndeplinirea celor 6 jaloane restante „.

„Dacă Ilie Bolojan nu primește o nouă păsuire de la CE și aceasta publică evaluarea măsurilor Guvernului pentru ridicarea suspendării celor 806 mil euro, se va declanșa jihadul politic împotriva sa. Pentru că, vorba lui, cineva trebuie să răspundă, iar manevra cu aruncarea vinovăției în grădină CCR nu mai ține. 

Iar dul ministru Dragoș Pîslaru în loc să înjure deșănțat Curtea Constituțională ar face bine să publice scrisoarea trimisă CE la 28.11.2025 prin care justifica îndeplinirea celor 6 jaloane restante (atunci). Se va vedea negru pe alb dacă legea privind magistrații era considerată, chiar de către Guvernul României, ca fiind suficientă singură pentru îndeplinirea jalonului 215, care se referea covârșitor (95%) la altceva.

Deci, dacă nu are nimic de ascuns, să o publice și așa nu îl mai acuză nimeni de fraudă și minciună”, transmite avocatul Adrian Toni Neacşu. 

