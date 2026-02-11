Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Amânând o Decizie, CCR îi dă una peste bot lui Ilie Bolojan

Ion Cristoiu: Amânând o Decizie, CCR îi dă una peste bot lui Ilie Bolojan

11 feb. 2026, 12:38, Pastila lui Cristoiu

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat că „amânând o decizie, CCR îi dă una peste bot lui Ilie Bolojan”.

„CCR a amânat, din nou, o decizie în chestiunea pensiilor magistraților. Noul termen este 18 februarie. Deși s-a zvonit că amânarea va fi din cauza unui judecător care a anunțat că e în concediu paternal, nu s-a întâmplat asta. Judecătorul a fost prezent. Deci nu din cauza absenței unui judecător s-a amânat, ci motivul oficial este că CCR a cerut timp ca să poată să analizeze o solicitare a Înaltei Curți de Casație și Justiție, de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene în chestiunea acestei legi de reducere a pensiilor magistraților.

Este un moment care trebuie neapărat clarificat, pentru că e un moment politic deosebit. În primul rând, de remarcat abilitatea cu care acționează Lia Savonea în bătălia cu puterea pro-europeană, cu regimul Nicușor Dan. Țineți minte că data trecută s-a amânat, pentru că, cu 1 zi înainte de ședință, Înalta Curte a depus noi documente și era obligatoriu ca CCR să amâne. (…) Acum, ieri, în preziua luării unei decizii, Înalta Curte a depus această cerere în legătură cu solicitarea Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Normal ar fi ca CCR ca această speță să fie înaintată Curții de Justiție a Uniunii Europene, pentru ca aceasta să se pronunțe. Nu e chiar o mișcare riscantă, deoarece având în vedere uriașa controversă din România și pretext de bătălie între justiție și sistem, poate că ar fi bine să se pronunțe Curtea de Justiție a Uniunii Europene”, a spus Ion Cristoiu.

„A fost un gest de administrare a unei lovituri peste bot pentru Ilie Bolojan”

„Dacă și aia e de acord cu reducerea, cu această lege, cazul este închis. (…) Noua amânare iar a stârnit bulbuci în rețeaua USR-istă din România, tefelistă. Gata, demonstrații… Oricum, important este, chiar dacă pe 18 se decide că nu se trimite la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, o decizie riscantă pentru CCR, pentru că corpul judecătorilor și procurorilor apelează la niște judecători să trimită acest document. Deci, spun că destul de riscant, dacă respinge această cerere. Teoretic, se cere avizul unei instituții deasupra CCR. Deci chiar dacă rămâne sfidarea numită amânare.

Gestul ÎCCJ a dat posibilitate CCR să-i administreze una peste bot lui Ilie Bolojan. Să ne reamintim că Ilie Bolojan a comis gestul posibil din punct de vedere legal, dar incredibil din punct de vedere politic, de a trimite o scrisoare CCR în care a bătut cu pumnul în masă CCR să decidă, cât mai repede, că pierde România banii ăia. Din punct de vedere legal, are dreptul la această scrisoare. Din punct de vedere politic, a fost o sfidare la adresa Curții.

Eu cred că acest gest al ÎCCJ a fost folosit pentru CCR ca să-i arate lui și opiniei publice că ea nu se supune poruncilor lui Ilie Bolojan. De fapt, a fost un gest de administrare a unei lovituri peste bot pentru Ilie Bolojan”, a conchis publicistul.

