„EXCLUSIV RAPID” – înainte de Primvs Derby e LIVE pe YouTube – ProSport de la ora 16:45

04 feb. 2026, 12:32, Sport

După 3-0 la Sibiu și cu 9 puncte, din 12 posibile, acumulate în 2026, rapidiștii nu concep să nu câștige derby-ul cu Petrolul de vineri seară. Îl ascultăm pe Costel Gâlcă și discutăm cu Sergiu Radu și cu voi despre golul senzațional marcat de Grameni și despre evoluția lui Petrilă & Co.

Fostul atacant e campion cu Rapid în 1999, sub comanda lui Mircea Lucescu, și așteaptă de la Gâlcă și băieții lui să aducă un nou trofeu în Giulești. Discutăm și despre prestația atacanților în acest sezon, de la Koljic și Baroan la Jambor și Paraschiv.

Vă așteptăm alături de noi de la ora 16:45, în direct pe canalul de YouTube – ProSport, la „EXCLUSIV RAPID”!

