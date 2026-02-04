Dumitru Dragomir știe ce planuri are patronul Mobexpert: „Şucu vinde Rapidul pentru 100.000.000 de euro”

Dumitru Dragomir dezvăluie ce planuri are patronul Mobexpert. Fostul președinte al LPF crede că finanțatorul Rapidului va vinde clubul în situația în care primește o ofertă extrem de mare, scrie PROSPORT.

Subiectul retragerii din fotbal a lui Dan Șucu a fost reluat în ultima perioadă, când mulți oameni și-au dat cu părerea despre ce intenții ar avea omul cu banii din Giulești.

Dragomir: „Fotbalul îți distruge sănătatea, e război”

Ultimul care a făcut-o este Dumitru Dragomir, ex-șef al Ligii Profesioniste de Fotbal. Într-o intervenție la Fanatik, Dragomir a declarat că patronul Rapidului nu va vinde echipa decât în eventualitatea în care va primi o ofertă pe care nu o poate refuza.

În prezent, Dan Șucu este proprietar peste două cluburi – Rapid și Genoa, din Italia. Fostul președinte de la Ligă crede că omul de afaceri poate obține un profit uriaș din fotbal, dacă își cedează acțiunile.

„Dan Șucu nu s-a certat cu Gigi Corsicanu. Dan Șucu nu renunță la Rapid. Doar dacă va avea o ofertă nemaipomenită – pentru Rapid, peste 100 de milioane de euro, iar pentru Genoa, peste 150 de milioane. Șucu vinde Rapid cu cel puțin 70-80 de milioane de euro, iar pe Genoa pentru dublu. Cum să se retragă? Deja a prins gustul!”, a declarat Dragomir.

Mai departe, „nea Mitică” a insistat asupra pasiunii pe care fotbalul o stârnește printre cei care investesc bani în acest fenomen.

„Gigi Becali de ce crezi că nu vinde? Se îmbolnăvește dacă vinde. Știi cât suferă când pierde? Ce tensiune are… Voi credeți că e ușor la fotbal? Fotbalul te distruge, îți distruge sănătatea, tot… E un război săptămânal.Acum te bucuri ca tâmpitul, săptămâna viitoare intri în mormânt de supărare. Săptămână de săptămână e război. Trebuie să fii puternic, să ai nervi de oțel”, a mai spus Dragomir, potrivit PROSPORT.

